Кто реализует проект "Антироссия" в Центральной Азии и Казахстане?

С распадом Советского Союза Анкара получила более или менее реальный шанс подмять под себя отколовшиеся от большой страны республики Центральной Азии, который она сейчас пытается реализовать. Однако в центральноазиатских столицах инициативам Турции стать региональной сверхдержавой с претензией к роли старшего брата не особо рады. Тем более, на основе исламизации, в сторону которой движется Эрдоган, пишет издание Asia-today.news

Тем не менее турецкий султан от своих целей не отказывается. Сейчас, как ему наверняка показалось, наступил очередной удобный момент для усиления работы в этом направлении. Пока Россия занята украинскими проблемами, появилась возможность активизировать процесс распространения своего влияния, которую он старается не упустить.

Это с воодушевлением воспринимается казахскими националистами, что спят и видят себя в составе мифического "Великого турана", но при этом отказываются понимать, что в таком случае о собственной независимости придется забыть. Ибо это означает стать частью нео-османской империи с постепенным растворением национальной идентичности в турецкой нации. Это, во-первых. А, во-вторых, автоматически стать врагами с греками, курдами и армянами. И что гораздо серьезнее - с Россией, Китаем и Ираном.

"Великий туран" - это давний британский проект, реализуемый с целью создания в регионе силы, способной воевать с русскими (а в новых геополитических условиях также с китайцами, и с иранцами) за интересы англосаксов. Подобно тому, как это делают сейчас украинцы. Что вся идея "Великого турана" направлена на это. Не дано им осознать, что Турция здесь не инициатор, а исполнитель англосаксонской воли. Что проект реализуется по аналогии с Украиной. Только, если там удалось одурачить население несбыточными перспективами вступления в Евросоюз и НАТО, то в Центральной Азии в силу географического положения, повестка несколько иная, но аналогичная. Ее конечная цель – заставить страны региона делать то же самое, что сегодня делает Украина. При этом все, разумеется, должно обстоять так, чтобы это выглядело как борьба за независимость и идеалы светлого демократического будущего", - уверены авторы издания.

Идея само по себе не нова. Турция много раз воевала с Россией за интересы англосаксов. То же самое делали и центральноазиатские страны в период гражданской войны. Местное басмачество, не имевшее своей военной промышленности, активно поддерживалось и снабжалось англосаксами через Иран и Афганистан. Точно также, как сегодня снабжаются "ИГИЛ" (запрещена в РФ), "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и прочие подобные продукты англосаксонских спецслужб.

В общем, все новое – это хорошо забытое старое. Забытое всеми, кроме англосаксов. У них все ходы записаны. Таким образом, англосаксонская "мягкая сила" посредством своих сторонников в казахстанской власти планомерно реализует в республике очередной проект "Антироссия" на постсоветском пространстве.

Великотуранцы не дремлют

В официальной государственной политике это никоим образом не декларируется. Но идеологию национализма и пантюркизма ненавязчиво культивируют средства массовой информации, работу которых курирует регулярно встречающийся с послами Британии и США государственный советник Казахстана Ерлан Карин.

После событий января 2022 года Карин, известный как куратор казахских неонацистов и ярый приверженец идей "Великого турана" (кстати, он же является покровителем создателя "языковых патрулей" Куата Ахметова, скрывающегося ныне на Украине) дал сразу несколько больших интервью, о беспорядках в Казахстане. В них он был вынужден назвать правильным обращение президента Токаева за помощью к ОДКБ и признать эффективность этой организации. Однако уже вскоре он продолжил гнуть свою, вернее сказать, англосаксонскую линию.

Действующая под его кураторством специальная межведомственная комиссия по окончательной реабилитации басмачей и пособников фашистов из Туркестанского легиона СС представила президенту Токаеву 31 том документов и материалов, связанных с этой инициативой. В этом году комиссия продолжит работу по оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов. В регионах также будет активизирована аналогичная деятельность.

Характерно, что применяемая при этом методика, направленная на политическое и юридическое оправдание уголовников, бандитов, террористов, шпионов, басмачей и пособников нацистов, идентична той, что пытаются внедрить в соседней Киргизии местный филиал фонда Сороса (запрещена в РФ) и USAID (запрещена в РФ). Это прямое свидетельство действия одной американской методички, разработанной для Центральной Азии в целях ее "бандеризации".

Еще одним проводником великотуранской идеологии является аким (глава администрации) Улытауской области Казахстана Берик Абдигалиулы. До недавнего времени он был депутатом нижней палаты парламента и возглавлял комиссию по реабилитации пособников фашистов из числа казахов. Из персональной справки этого персонажа известно, что в 1995 году он закончил курсы американского Агентства по содействию науке, после которых проходил стажировку в органах государственного управления США. Затем прошел специфическое обучение в Гарвардском университете, школе государственного управления им. Дж. Кеннеди (США) по направлению "Стратегическое планирование и управление", которое завершил в 1997 году. А в 2006 году работал советником мэра украинского города Вышгорода Киевской области", - говорится в статье.

Не менее ярым сторонником погружения Казахстана в великотуранскую идеологию является директор службы центральных коммуникаций при президенте РК Аскар Умаров. До недавнего времени он возглавлял Министерство информации республики. Соответственно, рычаги влияния на умы населения были в его руках. Впрочем, часть этих рычагов остается в его распоряжении, по сей день.

Его протуранскую сущность доказывает всего лишь одно его высказывание о военном преступнике и идеологе геноцида армян Энвер-паше: "Одного из основателей турецкого националистического движения объявили врагом народа только за то, что он стремился системно интегрировать армян в турецкую нацию".

Стоит сказать и об общественном деятеле, бывшем генеральном директоре одного из республиканских телеканалов Армане Шураеве. Сразу несколько казахстанских телеграмм-каналов пишут, что он проплаченный Западом националист, играющий роль казахстанского Арестовича, уверено издание.

Прошлогодний майский визит президента Токаева в Турцию им был преподнесен так, что, дескать, сейчас они там с Эрдоганом все порешают и мы уже в ближайшее время распрощаемся с Москвой и окажемся в "Великом туране".

По мессенджерам и социальным сетям пошла соответствующая рассылка. Общество принялось активно это обсасывать. В комментариях развернулись горячие баталии. И так приблизительно пару недель.

Потом все стихло. Сам президент об этом ни слова, ни полслова. Молчок и со стороны официальных СМИ. Словом, тема потухла.

Но казахстанский Арестович не унимался. Пришла пора Токаеву ехать в Питер. Что он там говорил по поводу евразийской интеграции, этот недоэксперт принципиально умолчал. Зато ухватился за слова об отказе признать ЛНР и ДНР, и, мало того, что перевернул речь президента в соответствии своему уровню интеллекта, так еще и досказал за него свои хотелки. При этом выдал абсолютно тупые и напрочь лишенные логики прогнозы, к осуществлению которых нет даже намека. Как результат, его доводы опроверг сам президент.

Птенцы гнезда Калетаева

К этой же категории деятелей относятся предприниматель Маргулан Боранбай, бывший генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрам Канапьянов и экономист Данат Намазбаев.

Эта группа людей активно пропагандировала шовинизм, призывая к насильственному выселению из Казахстана всех неказахов. Причем занималась этим довольно долгое время, прежде чем попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Ну, и, разумеется, заслуживает в этом плане несколько слов о себе посол Казахстана на Украине Дархан Калетаев. В эпоху Назарбаева он был главным его лизоблюдом. Достаточно вспомнить тот факт, что идея наделить старика титулом "Елбасы – лидер нации" впервые прозвучала именно из уст Калетаева.

"В бытность руководителем администрации президента Назарбаева этот очередной мечтатель о "Великом туране" покровительствовал националистам Арману Шураеву, Аскару Умарову и Мейраму Канапьянову. Под его "крышей" Канапьянов в свое время в Казнете развернул целую экстремистскую сеть из своих сторонников, публиковавшихся под разными псевдонимами. А позже дорос до должности генерального консула Казахстана в Санкт-Петербурге. Правда, вскоре под давлением российских властей его вернули на родину и уволили из МИДа за откровенную русофобскую деятельность. Вернувшись восвояси, Канапьянов, опять благодаря Калетаеву, поработал в ряде министерств и ведомств, из каждого из которых вылетал за отсутствие профессионализма. После этого ему ничего не оставалось, кроме как продолжать разжигать межнациональную рознь и призывать к созданию великотуранской армии. Сам же Калетаев в период недавней казахстанской предвыборной кампании организовывал в Киеве встречи казахстанских псевдооппозиционеров с американскими консультантами, дававшими советы по дискредитации Токаева. А еще недавно в украинской Буче руководил акцией по установке так называемой "юрты несокрушимости". Правда, когда поднялся шум, открестился от этого, свалив все на частных предпринимателей", - напомнили авторы издания.