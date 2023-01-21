С 21 по 24 января будет закрыта кыргызско-китайская граница

По инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР праздника Весны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, с 21 по 24 января будут временно закрыты. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Иркештам-автодорожный" возобновится 25 января.

В этот же день возобновится пропуск транспортных средств и грузов через КПП "Торугарт - автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что пункт пропуска "Торугарт - автодорожный" продолжает функционировать в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.