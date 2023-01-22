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ГНС пресекла попытку оформить поддельные документы на 7 автомашин

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной налоговой службы в пункте учета товаров, расположенного вблизи пункта пропуска "Ак-Жол" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, пресекли попытку оформления сопроводительного накладного с поддельными документами на семь автотранспортных средств, ранее ввезенных на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин М.Т. представил документы на автотранспортные средства иностранных марок, снятые с учета в Республике Беларусь, с целью оформления на них сопроводительных накладных, заполняемых при импорте АТС со стран ЕАЭС для последующей регистрации в ГУ "УНАА" при МВД КР.

Однако при визуальном осмотре свидетельств о регистрации АТС были выявлены явные признаки подделки документов. Кроме этого, в ходе проверки VIN-кодов через базы данных в сети интернет было установлено несоответствие данных.

Материалы нарушений переданы в отдел внутренних дел Аламудунского района для принятия мер согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/426478
Теги:
Беларусь, автомобили, поддельные документы
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