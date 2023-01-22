Наццентр по предупреждению пыток провел рейды в 14-ти соцучреждениях Чуя

С 17 по 19 января, с целью предупреждения жестокого обращения в местах ограничения свободы в отношении содержащихся в них лиц и содействия улучшению условий содержания, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели превентивные посещения 14 социальных учреждений Чуйской области. В частности, в связи с резким похолоданием была проведена проверка температуры жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, практически все социальные учреждения находятся далеко от центра. В них твердотопливное, электрическое или газовое отопление. В связи с веерным отключением электроэнергии, во многих учреждениях в помещениях низкая температура воздуха, вода в санузле холодная. В некоторых учреждениях и вовсе не могут приготовить еду из-за перебоев в электроснабжении. Несмотря на то, что в данных учреждениях, где содержатся дети, ЛОВЗ, лица с различными видами заболеваний, электричество должно быть обеспечено, руководству учреждений приходится обращаться в соответствующие органы с просьбой не отключать электроэнергию.

Согласно cанитарно-эпидемиологическим требованиям температура в помещении должна быть от +18 - +24 С. Однако в пяти из всех посещенных учреждений средняя температура на момент проверки составляла 13-14 С, что не соответствует установленным законодательством нормам воздушно-теплового режима.

Согласно внеплановой проверке Центра Госсанэпиднадзора Бишкека от 19.01.2023 года, температура воздуха в учебных помещениях Специализированной школы-интерната для слабослышащих и позднооглохших детей составляла от +8 до +12 С, а во время отключения электроэнергии – от +5 до +8 С. В связи с рекомендациями НЦПП КР и Центра Госсанэпиднадзора, а также в целях профилактики ОРВИ и информации о заболеваниях среди учащихся и сотрудников, данное учреждение с 20.01.2023 года переведено на онлайн-обучение до нормализации воздушно-теплового режима в помещениях.

Национальный центр по предупреждению пыток просит государственные органы принять меры по улучшению условий содержания социальных учреждений, особенно в зимний период.