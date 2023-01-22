Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Наццентр по предупреждению пыток провел рейды в 14-ти соцучреждениях Чуя

108  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 17 по 19 января, с целью предупреждения жестокого обращения в местах ограничения свободы в отношении содержащихся в них лиц и содействия улучшению условий содержания, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели превентивные посещения 14 социальных учреждений Чуйской области. В частности, в связи с резким похолоданием была проведена проверка температуры жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, практически все социальные учреждения находятся далеко от центра. В них твердотопливное, электрическое или газовое отопление. В связи с веерным отключением электроэнергии, во многих учреждениях в помещениях низкая температура воздуха, вода в санузле холодная. В некоторых учреждениях и вовсе не могут приготовить еду из-за перебоев в электроснабжении. Несмотря на то, что в данных учреждениях, где содержатся дети, ЛОВЗ, лица с различными видами заболеваний, электричество должно быть обеспечено, руководству учреждений приходится обращаться в соответствующие органы с просьбой не отключать электроэнергию.

Согласно cанитарно-эпидемиологическим требованиям температура в помещении должна быть от +18 - +24 С. Однако в пяти из всех посещенных учреждений средняя температура на момент проверки составляла 13-14 С, что не соответствует установленным законодательством нормам воздушно-теплового режима.

Согласно внеплановой проверке Центра Госсанэпиднадзора Бишкека от 19.01.2023 года, температура воздуха в учебных помещениях Специализированной школы-интерната для слабослышащих и позднооглохших детей составляла от +8 до +12 С, а во время отключения электроэнергии – от +5 до +8 С. В связи с рекомендациями НЦПП КР и Центра Госсанэпиднадзора, а также в целях профилактики ОРВИ и информации о заболеваниях среди учащихся и сотрудников, данное учреждение с 20.01.2023 года переведено на онлайн-обучение до нормализации воздушно-теплового режима в помещениях.

Национальный центр по предупреждению пыток просит государственные органы принять меры по улучшению условий содержания социальных учреждений, особенно в зимний период.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426486
Теги:
заключенные, Чуйская область, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  