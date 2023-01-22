В селе Ак-Жар Узгенского района состоится торжественное открытие школы

Завтра в селе Большевик села Ак-Жар Узгенского района Ошской области состоится церемония открытия новой школы № 38 имени Садыка Эшматова. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил депутат местного кенеша Ак-Жарского айыл окмоту Канатбек Маматов.

По его данным, до этого дня в вышеназванном селе не было специального школьного здания. Ученики учились в адаптированном старинном здании Совхоза. В новой школе 225 ученических мест.

Возвести новое здание инициировал экс-депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев и профинансирован Саудовским фондом развития. Строительство началось в феврале 2020 года и было временно приостановлено во время пандемии.