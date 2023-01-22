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В селе Ак-Жар Узгенского района состоится торжественное открытие школы

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- Назгуль Абдыразакова
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Завтра в селе Большевик села Ак-Жар Узгенского района Ошской области состоится церемония открытия новой школы № 38 имени Садыка Эшматова. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил депутат местного кенеша Ак-Жарского айыл окмоту Канатбек Маматов.

По его данным, до этого дня в вышеназванном селе не было специального школьного здания. Ученики учились в адаптированном старинном здании Совхоза. В новой школе 225 ученических мест.

Возвести новое здание инициировал экс-депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев и профинансирован Саудовским фондом развития. Строительство началось в феврале 2020 года и было временно приостановлено во время пандемии.


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URL: https://www.vb.kg/426491
Теги:
Аалы Карашев, Ошская область, Узгенский район, школа, Открытие
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