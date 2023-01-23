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Милиция Иссык-Куля ведет работу по предотвращению семейного насилия

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- Назгуль Абдыразакова
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На выходных замначальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев побывал в Ак- Суйском районе и городе Каракол и проверил исполнение требований охранных ордеров, а заодно ознакомился жизнью и бытом жертв от семейного насилия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Бекишев во время встречи отметил, что предотвращении преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является одним из главных задач милиции. Потерпевшими от данного вида правонарушений чаще всего становятся женщины. Причины бытовых преступлений могут быть различными. Зачастую виной всему становится злоупотребление спиртными напитками, которое ведет к разладам в семье и нередко заканчивающимся с побоями.

"Ставшие жертвами семейного насилия женщины, нередко боятся испортить отношения с теми, кто дорог и молчаливо мирятся с их поведением, при этом, не задумываются, что своим молчанием лишь провоцируют новую агрессию. Нередки и случаи, когда, даже обратившись в милицию, потерпевшие впоследствии отказываются от своих претензий", - отметил он.

Беседуя с пострадавшими от семейного насилия и совершившими это правонарушение, Акылбек Бекишев объяснил, что опасность таких случаев состоит в том, что данные преступления могут привести к более тяжким последствиям. Безнаказанность дает толчок на совершение более жестокого избиения, что может привести к серьезным увечьям, причинить тяжкий вред здоровью, а может привести и к совершению особо тяжких преступлений.

В завершении, Акылбек Бекишев поставил задачи руководителям территориальных милиции по итогам встречи. Кроме этого, настоятельно рекомендовал жертвам семейного насилия в обязательном порядке обращаться в правоохранительные органы, чтобы обезопасить свои здоровье и жизнь, а также избежать в дальнейшем серьезных неисправимых последствий.

Подобные встречи пройдут по всей территории Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/426508
Теги:
Иссык-Кульская область, семейное насилие, УВД
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