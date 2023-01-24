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Хотела как лучше, но чуть не села за самоуправство

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- Ольга Новгородцева
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Жительница Панфиловского района П.Е. ни у кого ничего не воровала. Она просто нашла на улице города Каинды чей-то сотовый телефон стоимостью 10 500 сомов.

Как честный человек, П.Е. попыталась найти владельца находки, и владелец (точнее – владелица) вскоре объявилась. Женщины несколько раз разговаривали, обсуждая порядок и условия передачи телефона. Нашедшая его П.Е. настаивала на материальном вознаграждении – просила 1000 сомов. У потерявшей на тот момент были проблемы с деньгами, она просила подождать несколько дней…

Не дождавшись, П.Е. отнесла мобильник в отдел купли-продажи сотовых телефонов в Кара-Балте. Вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Органами следствия П.Е. была обвинена в самоуправстве с причинением потерпевшей значительного вреда.

Панфиловский районный суд Чуйской области прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.


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URL: https://www.vb.kg/426521
Теги:
Панфиловский район, суд, Кыргызстан, денежное вознаграждение
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