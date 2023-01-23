Экс-начальник Чуйского УВД Самат Курманкулов улетел на лечение в Москву

Экс-начальник Чуйского УВД Самат Курманкулов, пострадавший в ходе Кой-Ташских событий, улетел в Москву на лечение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ЖК Женишбек Токторбаев.

"Пусть он благополучно прибудет и получит хорошее лечение". Дай Бог исцеления и скорейшего выздоровления", - написал он.

Народный избранник поблагодарил за содействие министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева, посла Кыргызстана в Российской Федерации Гульнару-Клару Самат и гендиректора ОАО "Международный аэропорт "Манас" Манаса Самудинова.