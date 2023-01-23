Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Тенгиз Болтурук: Мой арест бросает тень на сделку с Центерой Голд

54  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший внешний управляющий "Кумтора" Тенгиз Болтурук заявил, что Кумтор - это флагман промышленности Кыргызстана и символ успеха либо провала нового руководства страны и команды Президента. Об этом он написал в письме, которое в соцсетях опубликовал его адвокат Кайсын Абакиров.

"Сейчас не только общественность страны, но и весь горнорудный мир, потенциальные инвесторы внимательно наблюдают за ситуацией на Кумторе и дальнейшими действиями Президента и Кабмина Кыргызстана.

Серьезное обвинение в финансовых нарушениях и последующий мой арест и других руководителей Кумтора, не давая возможности представить полноценный отчёт по Кумтору и Холдингу, а также не публикуя положительный аудиторский отчёт международного аудитора E&Y (Эрнст Энд Янг) о деятельности КГК за 2021 г. вызывает кривотолки и недоразумения в обществе…Всё это самым отрицательным образом отразилось на имидже страны в целом в области прозрачности в инвестиционной деятельности и бросает тень также на сделку с Центерой Голд - Глобальное соглашение, поскольку основной игрок и инициатор соглашения обвиняется в финансовых правонарушениях.

Я очень надеюсь, что следствие и суд будет объективным, справедливым и ответственно разберётся со всеми обвинениями и материалами уголовного дела по Кумтору, а также определить персональную ответственность каждого обвиняемого.

Эффективный менеджмент с новой кыргызской командой руководителей КГК доказала, что мы умеем управлять Кумтором более успешно, чем прежнее канадское руководство и впечатляющие результаты работы КГК за 2021 - 2022гг. красноречиво доказывают этот факт.

Восстановление репутации руководства в период работы Временно управляющего КГК архиважно в глазах общественности Кыргызстана и западных инвесторов для начала подготовки Кумтора к выводу её на международную торговую биржу и публичное размещение в ней акций.

В национальном холдинге "Наследие великих кочевников" мы провели предварительные переговоры и подготовку КГК к выходу на биржу в Сингапуре. Ожидаемая оценка Кумтора на бирже 6 – 7 млрд $ США в 2024 году.

Продажа 40% акций КГК позволит выручить для страны 2,5 - 2,8 млрд. $ США . Это так называемые IPO, которое успешно проводят во многих странах мира. После публичного размещения акций Кумтора на бирже, номинальная цена акций могут возрасти минимум в 10 раз. Подобная акция очень положительно отразится на имидже Президента и Правительства Кыргызстана. Вырученные средства от продажи 30% акций (1,8-2,1 млрд $ США) позволит снять дефицит бюджета Кыргызстана на ближайшие 3 года и позволит:

- провести интенсивную геологоразведку на Кумторе и вокруг месторождения, и увеличить запасы золота до 600 т, то есть продлить срок эксплуатации Кумтора на следующие 30 лет;

- запустить новую золотоизвлекательную фабрику на Кумторе и новый подземный рудник, полностью переработать и освободить существующее хвостохранилище, и обновить полностью инфрастуктуру рудника без привлечения внешнего инвестора;

- за счёт прибыли Кумтора профинансировать крупнейшие промышленные проекты Жетим-Тоо, Балачычкан, Сары-Джазский ГЭС и др., отчисляя ежегодно до 250 млн. $ на эти проекты. Если сейчас не начать разработку тщательно продуманной и прагматичной стратегии развития Кумтора, то в 2025 году Кумтор будет вынужден остановиться из-за заполнения хвостохранилища, а через 7 лет закончится фактически подтверждённые запасы золота. Указанные обстоятельства могут серьезно ударить по имиджу руководства страны, так как именно благодаря усилиям Президента удалось вернуть Кумтор в собственность народа Кыргызстана.

В настоящее время в Кумторе также серьезный кадровый голод в определённых специалистах: Геологах-разведчиках, геотехниках, инженерах-исследователях подземных горных инженерах, проектных инженерах и менеджерах. Раньше эти позиции закрывались зарубежными специалистами и консультантами, а сейчас нам срочно нужно готовить национальные кадры не только для Кумтора. Кумтор срочно нуждается в кардинальных переменах, модернизации технологий, внедрения IT технологий.

Очень надеюсь, что Кумтор станет флагманом промышленности и процветания нашей республики", - написал Болтурук.

Напомним, ранее бывшему внешнему управляющему ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгизу Болтуруку продлили срок содержания под стражей до 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

В сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426524
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  