Тенгиз Болтурук: Мой арест бросает тень на сделку с Центерой Голд

Бывший внешний управляющий "Кумтора" Тенгиз Болтурук заявил, что Кумтор - это флагман промышленности Кыргызстана и символ успеха либо провала нового руководства страны и команды Президента. Об этом он написал в письме, которое в соцсетях опубликовал его адвокат Кайсын Абакиров.

"Сейчас не только общественность страны, но и весь горнорудный мир, потенциальные инвесторы внимательно наблюдают за ситуацией на Кумторе и дальнейшими действиями Президента и Кабмина Кыргызстана.

Серьезное обвинение в финансовых нарушениях и последующий мой арест и других руководителей Кумтора, не давая возможности представить полноценный отчёт по Кумтору и Холдингу, а также не публикуя положительный аудиторский отчёт международного аудитора E&Y (Эрнст Энд Янг) о деятельности КГК за 2021 г. вызывает кривотолки и недоразумения в обществе…Всё это самым отрицательным образом отразилось на имидже страны в целом в области прозрачности в инвестиционной деятельности и бросает тень также на сделку с Центерой Голд - Глобальное соглашение, поскольку основной игрок и инициатор соглашения обвиняется в финансовых правонарушениях.

Я очень надеюсь, что следствие и суд будет объективным, справедливым и ответственно разберётся со всеми обвинениями и материалами уголовного дела по Кумтору, а также определить персональную ответственность каждого обвиняемого.

Эффективный менеджмент с новой кыргызской командой руководителей КГК доказала, что мы умеем управлять Кумтором более успешно, чем прежнее канадское руководство и впечатляющие результаты работы КГК за 2021 - 2022гг. красноречиво доказывают этот факт.

Восстановление репутации руководства в период работы Временно управляющего КГК архиважно в глазах общественности Кыргызстана и западных инвесторов для начала подготовки Кумтора к выводу её на международную торговую биржу и публичное размещение в ней акций.

В национальном холдинге "Наследие великих кочевников" мы провели предварительные переговоры и подготовку КГК к выходу на биржу в Сингапуре. Ожидаемая оценка Кумтора на бирже 6 – 7 млрд $ США в 2024 году.

Продажа 40% акций КГК позволит выручить для страны 2,5 - 2,8 млрд. $ США . Это так называемые IPO, которое успешно проводят во многих странах мира. После публичного размещения акций Кумтора на бирже, номинальная цена акций могут возрасти минимум в 10 раз. Подобная акция очень положительно отразится на имидже Президента и Правительства Кыргызстана. Вырученные средства от продажи 30% акций (1,8-2,1 млрд $ США) позволит снять дефицит бюджета Кыргызстана на ближайшие 3 года и позволит:

- провести интенсивную геологоразведку на Кумторе и вокруг месторождения, и увеличить запасы золота до 600 т, то есть продлить срок эксплуатации Кумтора на следующие 30 лет;

- запустить новую золотоизвлекательную фабрику на Кумторе и новый подземный рудник, полностью переработать и освободить существующее хвостохранилище, и обновить полностью инфрастуктуру рудника без привлечения внешнего инвестора;

- за счёт прибыли Кумтора профинансировать крупнейшие промышленные проекты Жетим-Тоо, Балачычкан, Сары-Джазский ГЭС и др., отчисляя ежегодно до 250 млн. $ на эти проекты. Если сейчас не начать разработку тщательно продуманной и прагматичной стратегии развития Кумтора, то в 2025 году Кумтор будет вынужден остановиться из-за заполнения хвостохранилища, а через 7 лет закончится фактически подтверждённые запасы золота. Указанные обстоятельства могут серьезно ударить по имиджу руководства страны, так как именно благодаря усилиям Президента удалось вернуть Кумтор в собственность народа Кыргызстана.

В настоящее время в Кумторе также серьезный кадровый голод в определённых специалистах: Геологах-разведчиках, геотехниках, инженерах-исследователях подземных горных инженерах, проектных инженерах и менеджерах. Раньше эти позиции закрывались зарубежными специалистами и консультантами, а сейчас нам срочно нужно готовить национальные кадры не только для Кумтора. Кумтор срочно нуждается в кардинальных переменах, модернизации технологий, внедрения IT технологий.

Очень надеюсь, что Кумтор станет флагманом промышленности и процветания нашей республики", - написал Болтурук.

Напомним, ранее бывшему внешнему управляющему ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгизу Болтуруку продлили срок содержания под стражей до 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

В сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.