Какова ситуация с корью в Кыргызстане? Почему важна иммунизация?

В рамках эпидемиологического надзора за корью и краснухой в стране в течение января месяца 2023 года было лабораторно исследовано 10 анализов крови с подозрением на корь и краснуху, из которых 4 анализа положительные на корь, один из них завозной случай из Турции и 2 случая положительные на краснуху. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра иммунопрофилактики Министерства здравоохранения.

По ее данным, всего на 23 января 2023 года зарегистрировано 4 случая кори, и 2 случая краснухи. Состояние больных удовлетворительные, ведется медицинское наблюдение.

Ситуация по кори в республике стабильная, регистрируются отдельные случаи заболеваемости корью. По данным РЦИ, в 2022 году был зарегистрирован 1 случай, в 2021 году - 3 случая.

Со стороны Минздрава проведен оперативный штаб с принятием соответствующих протокольных поручений: усилить плановую иммунизацию против кори и краснухи, усилить коммуникацию о важности вакцинации и профилактики кори. Также со стороны организаций здравоохранения проводится противоэпидемиологические мероприятии надзор за контактными.

"Специального лечения от кори нет. Но заболевание можно предотвратить. Единственный эффективный способ профилактики – вакцинация. Однако если вирус попадает в среду, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%, заболевание не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует коллективный иммунитет. Согласно календарю профилактических прививок, для защиты от кори необходимо две дозы вакцины: в 1 год и в 6 лет. Вакцина КПК безопасно и эффективна, обеспечивает иммунитет сразу против трех инфекционных заболеваний: кори, паротита и краснухи", - говорится в сообщении ведомства.

Республиканский центр иммунопрофилактики просит родителей, чтобы ребенок получил прививку от коревой инфекции. При посещении врача необходимо взять с собой сертификат профилактических прививок.

Справка: корь – это очень заразное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Для этой инфекции характерна высокая восприимчивость - то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, есть вероятность заболеть чрезвычайно высока. Корь передается воздушно-капельным путём.