Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.67 - 94.67

Какова ситуация с корью в Кыргызстане? Почему важна иммунизация?

116  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках эпидемиологического надзора за корью и краснухой в стране в течение января месяца 2023 года было лабораторно исследовано 10 анализов крови с подозрением на корь и краснуху, из которых 4 анализа положительные на корь, один из них завозной случай из Турции и 2 случая положительные на краснуху. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра иммунопрофилактики Министерства здравоохранения.

По ее данным, всего на 23 января 2023 года зарегистрировано 4 случая кори, и 2 случая краснухи. Состояние больных удовлетворительные, ведется медицинское наблюдение.

Ситуация по кори в республике стабильная, регистрируются отдельные случаи заболеваемости корью. По данным РЦИ, в 2022 году был зарегистрирован 1 случай, в 2021 году - 3 случая.

Со стороны Минздрава проведен оперативный штаб с принятием соответствующих протокольных поручений: усилить плановую иммунизацию против кори и краснухи, усилить коммуникацию о важности вакцинации и профилактики кори. Также со стороны организаций здравоохранения проводится противоэпидемиологические мероприятии надзор за контактными.

"Специального лечения от кори нет. Но заболевание можно предотвратить. Единственный эффективный способ профилактики – вакцинация. Однако если вирус попадает в среду, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%, заболевание не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует коллективный иммунитет. Согласно календарю профилактических прививок, для защиты от кори необходимо две дозы вакцины: в 1 год и в 6 лет. Вакцина КПК безопасно и эффективна, обеспечивает иммунитет сразу против трех инфекционных заболеваний: кори, паротита и краснухи", - говорится в сообщении ведомства.

Республиканский центр иммунопрофилактики просит родителей, чтобы ребенок получил прививку от коревой инфекции. При посещении врача необходимо взять с собой сертификат профилактических прививок.

Справка: корь – это очень заразное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Для этой инфекции характерна высокая восприимчивость - то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, есть вероятность заболеть чрезвычайно высока. Корь передается воздушно-капельным путём.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426525
Теги:
дети, корь, Кыргызстан, Инфекция, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  