Стрельба под Лос-Анджелесом: погибли 10 человек, подозреваемый застрелился

Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк. Подозреваемый в этом преступлении скрылся с места и вскоре сам застрелился, передает Би-би-си.

В воскресенье местная полиция объявила, что подозреваемый в массовом убийстве застрелился в белом пикапе, который полицейские заблокировали в соседнем городе Алхамбра.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сказал журналистам, что, когда пикап был окружен, полицейские услышали изнутри выстрел. Через полтора часа они решились заглянуть внутрь и нашли там мертвое тело с огнестрельным ранением.

Полиция установила, что застрелившийся подозреваемый в массовом убийстве - это 72-летний Ху Цан Тран, местный житель азиатского происхождения.

Глава Китайской торговой палаты Лос-Анджелеса Честер Чон сказал в эфире местного телевидения, что, по его сведениям, толчком к массовому убийству стала ссора этого человека с его женой.

Помимо десяти убитых, еще десять человек были ранены. Семь из них к вечеру воскресенья были в больнице. Ранее полиция объявила, что состояние раненых - от стабильного до критического.

Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу.

Вечером в субботу в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвященный наступающему Новому году по лунному календарю. Городские власти Монтерей-Парка отменили оставшуюся часть фестиваля, который должен был продолжаться в воскресенье.

Преступления с применением огнестрельного оружия остаются огромной проблемой в США. Согласно данным сайта Gun Violence Archive, в прошлом году в стране произошло 647 массовых расстрелов.