Вышла в свет книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Фонд Поддержки политики тюркоязычных государств намерен проводить в Бишкеке ряд мероприятий посвящённой 100 -летию Гейдара Алиева и 95 -летию известного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает президент данного фонда Мамедов Нусрет Муса-оглы.

По его данным, распоряжением азербайджанского президента Ильхама Алиева, 2023 год в Aзербайджанской Республике объявлен "Годом Гейдара Алиева".

Фонд планирует издать несколько книг посвященной Гейдару Алиеву. Уже подготовлена книга под называнием "Мгновения жизни, подаренной народу"

Книгу открывает статья Доцента Гянджинского государственного университета Байрама Апоева под называнием "Гейдар Алиев – как пламенный вестник толерантности и мультикультурализма".

Электронную версию книги можно прочесть по ссылке.