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Так хотел есть, что воровал виски

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- Ольга Новгородцева
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Гражданин Д.Д. приехал в Бишкек из Узбекистана и устроился работать в службу такси. Попал в ДТП и попал на большие деньги. Взять их, по словам Д., было негде, а жить на что-то надо. И он начал воровать.

Правда, воровал по странному принципу и весьма странные наборы товаров.

14 марта 2022 года в точке быстрого питания около ЦУМа похитил планшет стоимостью почти 14 тысяч сомов. Тут же, не уходя далеко, в подвале ЦУМа этот планшет продал…

А дальше добычей Д.Д. были в основном спиртные напитки.

17 марта в магазине "Народный" украл водку и энергетический напиток на общую сумму 1334 сома.

26 марта из другого "Народного" тайно вынес две бутылки виски на 4568 сомов.

27 марта в третьем "Народном" украл две бутылки виски на ту же сумму.

28 марта в четвертом "Народном" похитил бутылку виски стоимостью 4177 сомов.

10 апреля, пятый по счету "Народный", - снова бутылка виски.

15 апреля из супермаркета "Глобус" украдены блинчики с мясом, тефтели, мужские носки, две пачки сигарет и солнцезащитные очки.

Октябрьский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима, 300 часов общественных работ и возмещения материального ущерба всем пострадавшим.


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URL: https://www.vb.kg/426535
Теги:
кража, суд, Бишкек
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