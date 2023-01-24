Так хотел есть, что воровал виски

Гражданин Д.Д. приехал в Бишкек из Узбекистана и устроился работать в службу такси. Попал в ДТП и попал на большие деньги. Взять их, по словам Д., было негде, а жить на что-то надо. И он начал воровать.
Правда, воровал по странному принципу и весьма странные наборы товаров.
14 марта 2022 года в точке быстрого питания около ЦУМа похитил планшет стоимостью почти 14 тысяч сомов. Тут же, не уходя далеко, в подвале ЦУМа этот планшет продал…
А дальше добычей Д.Д. были в основном спиртные напитки.
17 марта в магазине "Народный" украл водку и энергетический напиток на общую сумму 1334 сома.
26 марта из другого "Народного" тайно вынес две бутылки виски на 4568 сомов.
27 марта в третьем "Народном" украл две бутылки виски на ту же сумму.
28 марта в четвертом "Народном" похитил бутылку виски стоимостью 4177 сомов.
10 апреля, пятый по счету "Народный", - снова бутылка виски.
15 апреля из супермаркета "Глобус" украдены блинчики с мясом, тефтели, мужские носки, две пачки сигарет и солнцезащитные очки.
Октябрьский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима, 300 часов общественных работ и возмещения материального ущерба всем пострадавшим.