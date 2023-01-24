Швейцария выделяет КР 9 млн долларов на поддержку сельских сообществ

Посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер и представитель и Страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН Кожиро Накай подписали соглашение о вкладе правительства Швейцарии в Страновой стратегический план ВПП ООН на 2023-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Азамат Мамбетов принял участие в подписании, заверив в обязательстве поддерживать и активно участвовать в реализации.

Правительство Швейцарии выделяет более 9 миллионов долларов на компонент, направленный на повышение устойчивости наиболее уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Данный компонент реализуется ВПП ООН в партнерстве с МЧС.

Мероприятия будут реализовываться в Ошской, Баткенской и Нарынской областях и направлены на 250 000 наиболее уязвимых домохозяйств, а также на целевые местные органы власти и учреждения на национальном уровне для выработки системного подхода к управлению и борьбе с последствиями стихийных бедствий, таких как засухи, сели, наводнения и т.д. Бенефициарам будут предоставляться достоверная и своевременная климатическая информация, поддержка по планированию, обеспечивающему устойчивость к стихийным бедствиям, а также инфраструктурная поддержка.

Будет проводиться работа, направленная на усиление мероприятий по управлению рисками бедствий, с целью подготовки к опасным природным явлениям, связанных с климатом, а также с целью уменьшения их воздействия на продовольственную безопасность и безопасность питания. Уязвимым сообществам будут предоставлены инструменты для страхования скота и обеспечения продовольственной безопасности, а также обучение наиболее эффективным мерам для повышения их готовности к бедствиям и кризисам. Реализация программы предусмотрена на следующие пять лет.