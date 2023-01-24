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24 января отмечается Международный день образования

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня во многих странах мира отмечается Международный день образования в знак значимости образования в достижении мира и развития. Об этом сообщает Фонд "Сорос-Кыргызстан". По его данным, праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018 года. Пятый Международный день образования проходит под девизом "Инвестировать в людей, уделять приоритетное внимание образованию".

Фонд "Сорос-Кыргызстан" за 30 лет своей деятельности активно поддерживал образовательные инициативы, направленные на создание условий для улучшения доступа к образованию для детей со специальными образовательными потребностями и из социально уязвимых слоев. Кроме этого, ФСК продвигал идеи расширения возможностей для профессионального роста учителей Кыргызстана так же, как и многоязычное образование как средство консолидации общества. За годы работы с партнерами, неправительственными образовательными организациями и Министерством образования КР фонд вложил около 10 млн долларов США для развития системы образования в стране.

В честь праздника фонд предлагает ознакомиться с отрывком из публикации 2020 года "Материалы для работы родителей с детьми", которая была разработана в сотрудничестве с Фондом Евразия Центральной Азии (EFCA), где даны 5 рекомендаций родителям от экспертов Ресурсного центра инклюзивного образования для гармоничного развития детей 6–8 лет. Полную версию этой и других публикаций можно скачать на сайте .

5 рекомендаций родителям для развития детей в честь Международного дня образования

1. Хвалите ребенка за то, что он делает

• Любуйтесь каждой творческой работой, которую ребенок делает, приносит домой из садика или школы. Вы можете повесить нарисованную им картину на холодильник, хранить какие-то работы в специальной коробке или папке.

• Предлагайте ребенку спеть песню или рассказать историю, услышанную в детском саду или школе, он будет рад поделиться с вами яркими впечатлениями дня.

• Хвалите работу, сделанную ребенком. Не говорите ребенку, что это можно было бы сделать лучше или что чья-то работа лучше.

2. Говорите друг другу о хорошем, что вы сделали в этот день

• Выберите время, когда вы и ребенок не спешите заняться чем-то другим. Скажите ребенку, что вам понравилось, как он сделал что-то сегодня. Попросите ребенка рассказать о чем-нибудь хорошем, что он сделал сегодня.

• Если ребенок испытывает затруднения, вы можете сказать ему о чем-то, что видели сами: "Ты очень здорово играл со своими друзьями" или "Ты убрал свои игрушки на место".

• Расскажите ребенку о чем-то хорошем, что сделали сегодня вы. Своим примером вы учите и вдохновляете ребенка.

3. Говорите с ребенком о семье. Вещи, о которых ребенок должен знать:

• Семьи могут иметь разный состав. В семье могут быть только мама или папа, могут быть и бабушки, дедушки, тети, дяди, кузены и т. д. В семье могут быть отчим или мачеха, сводные братья и сестры;

• Ни один тип семьи не является лучшим. Все типы семей могут быть хорошими;

• Вы не должны говорить, что один ребенок лучше другого, ни при каких обстоятельствах. Они могут быть разными, но нельзя позволять им чувствовать, что кто-то лучше или, наоборот, не так хорош, как другие.

4. Почитайте ребенку книгу или посмотрите вместе журнал

• Почитайте рассказ или книгу ребенку, если ему это нравится. Пусть ребенок сам выберет один журнал из двух, которые вы показали ему.

• Пусть ребенок воссоздаст историю по картинкам, которые он видит. Обсудите рассказ, который вы прочитали. Хвалите ребенка за то, что он делает это вместе с вами.

5. Когда вы едите вместе за семейным столом, пусть каждый расскажет хорошую историю, которая приключилась с ним сегодня

• Делайте это каждый день, когда большая часть семьи, собирается за одним столом. Вы говорите: "Кто хочет первым рассказать нам о чем-нибудь хорошем, что случилось сегодня?"

• Хвалите ребенка за то, что он поделился с вами.

• Если кто-то не хочет делиться, то он может взять тайм-аут.

• Поделитесь с детьми чем-нибудь, произошедшим с вами.


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URL: https://www.vb.kg/426548
Теги:
дети, образование, праздник, семья, Сорос-Кыргызстан
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