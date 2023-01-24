Пробация - лазейка для коррупции

Термин "пробация" в законодательстве Кыргызстана достаточно новый, но он уже у всех на слуху и с завидной регулярностью порождает споры, недоумение, недопонимание, доходящее до категорического отторжения.

Говоря простым, не юридическим языком, пробация – это испытательный срок под надзором соответствующего органа при исполнении условного наказания. Что такое условное наказание – понятно каждому: правонарушителя (реже – преступника) суд может освободить от реального лишения свободы с учетом его личности, прежней несудимости, признания вины, чистосердечного раскаяния и подобных факторов. В теории пробационный надзор должен выглядеть так: осужденный остается на свободе, но при этом находится под регулярным и плотным присмотром правоохранителей и обязан соблюдать определенные правила, чтобы доказать свое желание исправиться.

В Кыргызстане пробацию ввели в 2019 году, и ключевыми словами тогда были "за нетяжкие преступления". Предполагалось, что за преступления небольшой степени тяжести впервые оступившегося человека вполне можно не лишать свободы, а просто пристально наблюдать за его исправлением. Законодатели тогда неоднократно акцентировали внимание именно на этом: в случае тяжких и особо тяжких преступлений ни о какой пробации речи быть не может. Только реальный срок! Какой – решают судьи.

Уже в 2021 году заговорили о возможности применения пробационного надзора и к осужденным за тяжкие преступления. Разумеется, с исключениями. Пробация запрещена, например, за преступления на половой почве, за государственную измену… А вот разбойники и убийцы теперь вполне могут отделаться легким испугом в виде пробационного надзора. Или, к примеру, те, кто совершает мошенничество в особо крупном размере и даже не собирается возмещать потерпевшим материальный ущерб.

13 января коллегия Бишкекского городского суда в составе Айвара Кубатова, Адиса Момуналиева и Нурлана Кожомбердиева оставила в силе более чем странное решение судьи Первомайского районного суда Тахмины Таджибаевой. Признанный мошенником Нурбек Момункулов, не вернувший потерпевшим ни сома из 330 тысяч (!) долларов, оставлен под пробационным надзором и обещанием в течение полугода рассчитаться со всеми в полном объеме.

- Если бы мы были уверены, что рассчитается, - говорят потерпевшие, - мы бы с этим приговором, наверное, согласились. Но у нас большие сомнения насчет того, что он вообще собирается нам что-то отдавать…

И правильно сомневаются. Хотя бы потому, что, выслушав приговор, осужденный не посчитал нужным как-то объясниться с теми, кого кинул на огромные деньги. Вышел из здания суда и, как ни в чем не бывало, отправился домой. А они, потерпевшие, так и остались стоять в недоумении: что это было? Выходит, зря они искали скрывавшегося от них мошенника, настаивали на его аресте, раскидывали по соцсетям обращения к должностным лицам – к кому только можно? Зря в очередной раз надеялись на справедливость? А главное – что теперь делать?

Началось все в 2019 году – как раз тогда, когда в нашем законодательстве появилась пробация. Такая вот ирония судьбы. В интернете под криками души троих потерпевших нет-нет да и проскальзывают комментарии типа "А откуда у вас у самих такие деньжищи?". Тут следует заметить, что деньги Момункулову отдавались не одномоментно, а разными суммами по частям. А откуда… Бексултан Шекербеков, например, родительскую квартиру заложил. И теперь вместе со своей семьей и родителями остался, как говорится, на улице.

33-летний Нурбек Момункулов вольно или невольно создал настоящую финансовую пирамиду и вовлек в нее многих, с кем до определенного момента у него были дружеские и доверительные отношения. Кто-то из них оказался вкладчиком жилищного кооператива, потерявшим в итоге все свои сбережения (эта тема для нас не нова, то и дело проходит информация о задержании очередного строительного афериста, берущего у потенциальных квартировладельцев разные суммы и оставляющего их без квартиры и без денег). А вот с тремя нашими главными героями – Бексултаном Шекербековым, Атаем Жумагуловым и Канатом Эсентур уулу история поинтереснее.

Однажды давний знакомый Нурбек предложил Бексултану заняться выгодным и прибыльным бизнесом, связанным с продажей автомобилей. Казалось бы – какая может быть связь между строительной компанией (которая, по словам Нурбека, принадлежала его отцу) и автомобильным бизнесом? Связь самая прямая. Бексултану было предложено поучаствовать в финансировании строительства многоэтажки: передать стройкомпании машину, которую можно обменять на стройматериалы или по бартеру расплатиться со строителями. А вот когда начнут продаваться квартиры в построенном доме, тогда он, Бексултан, сможет получить деньги за свою машину – причем денег больше, чем если бы он продавал ее по рыночной цене. Разница – 500-1000 долларов. Неплохо.

Бексултан согласился и сам не заметил, как втянулся. Одна машина (своя), потом другая… Деньги с прибылью получал регулярно, через полтора месяца. Он же и привел в этот бизнес кое-кого из своих друзей. Сначала все шло как по маслу. В строительную компанию вкладывались деньги и автомобили. Потом начались первые странности.

Какие именно странности? Для примера: Канату Эсентур уулу, занимавшемуся куплей-продажей машин, Момункулов предложил внедорожник по очень выгодной цене. Потом это авто заменил "Лексусом" и "Тойотой-Камри". А потом… просто перестал выходить на связь. Канат вроде бы купил "Лексус", но без номеров и возможности как-то его оформить. Стал искать прежнего владельца. Вышел на девушку, которой Момункулов, оказывается, пообещал помочь с реализацией авто, взял за него деньги у Каната, но хозяйке так и не отдал…

Момункулов стал скрываться и от других вкладчиков. Эти трое, потерявшие в общем больше 300 тысяч долларов, оказавшиеся в долгах и нажившие себе кучу проблем (пришлось, в частности, объясняться и расплачиваться с людьми, которые, в свою очередь, доверились им, выступавшим от имени Момункулова), говорят, до последнего не хотели обращаться в милицию. Верили и надеялись на порядочность друга Нурбека. К тому, чтобы подать коллективное заявление, их подтолкнули другие потерпевшие (всего их больше десятка). Подтолкнули те, кому Момункулов задолжал гораздо меньшие суммы и которые потом пошли с ним на мировую и в суде отказались от претензий.

- Милиция его искала, - рассказывают Бексултан, Канат и Атай. – Думаем, что находила – и отпускала за вознаграждение, как у нас часто бывает. Мы тоже его искали по своим каналам. Находили и добивались, чтобы его сажали в СИЗО. Как только он оказывался за решеткой, начинал суетиться его отец. Связывался с нами, обещал в самое ближайшее время со всеми рассчитаться. Говорил, что его сын набирал все новые и новые долги, чтобы закрыть старые, пока совсем не запутался, но все еще можно исправить… Потом Нурбек выходил на свободу – и их семья опять пропадала из поля зрения.

Когда начался процесс в Первомайском суде, те потерпевшие, кому Момункулов должен небольшие деньги, поверив обвиняемому, написали встречные заявления об отсутствии претензий. Трое, о которых речь, решили идти до конца: другого выхода у них просто нет. На суде Нурбек Момункулов признал вину и раскаялся. Судья Тахмина Таджибаева назначила ему наказание в виде лишения свободы на семь лет… И заменила его пятилетним пробационным надзором.

Бексултан, Канат и Атай – люди не кровожадные. Они вовсе не задавались целью во что бы то ни стало упечь Нурбека за решетку. Им бы деньги вернуть… Однако, как показали предшествующие события, о возврате долга он думает только в моменты лишения свободы. А кроме того, пока суд да дело (то есть пока шли разбирательства), все движимое и недвижимое имущество Момункулова переписывалось на других лиц. И на сегодняшний день судебные исполнители, даже если им и поручить взыскание денег с осужденного, ничего не смогут поделать: формально он гол как сокол.

Была надежда на апелляционную инстанцию – Бишкекский городской суд. Которому тоже, видимо, очень нравится слово "пробация", потому ее и пихают, извините за жаргон, к месту и не к месту. Какая пробация, если гражданин признан мошенником в особо крупном размере? Если не возместил ни сома из причиненного им ущерба и неизвестно, как и когда собирается возмещать?!

Оказавшийся "на свободе с чистой совестью" официальный мошенник неплохо себя чувствует. Перемещается по стране, катается с гор на лыжной базе. А некоторых потерпевших накрыли проблемы со здоровьем. Давление, панические атаки и прочие спутники сильнейшего стресса.

Вот такие невеселые дела. Кстати, недавно эти же судьи рассматривали уголовное дело другого мошенника. Который обманул людей на сумму, не идущую ни в какое сравнение с момункуловским долгом. Не очень много денег, одним словом, нагреб. Возможно, не на что было "купить" пробационный надзор. И гражданин сел по полной.

Потерпевшие по делу Момункулова теперь надеются на Верховный суд. Хотя вера в справедливость все слабее и слабее.