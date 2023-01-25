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В Бишкеке состоится сольный концерт Исламбека Кемелова

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- Назгуль Абдыразакова
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31 января в 18.30 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоится сольный концерт лауреата международных конкурсов Исламбека Кемелова. Об этом сообщают инициаторы мероприятия. По их данным, в программе вечера прозвучат оперные арии, русские романсы, песни зарубежных композиторов. Аккомпанировать певцу будет "Отличник культуры" КР, лауреат международных конкурсов Айбарчын Добулбекова.

"Благодаря Русскому дому в Бишкеке моя мечта стала реальностью! В 2021 году я успешно прошел творческие испытания, сдал экзамены и получил квоту для бюджетного обучения в ведущем музыкальном вузе мира – Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В настоящее время я являюсь студентом 2-го курса, учусь в классе у известного оперного певца и педагога Дмитрия Карпова. Хочу пригласить всех ценителей классической музыки на мой сольный концерт и показать результаты своей работы", - говорит Кемелов.

Концерт организован Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Русским домом в Бишкеке. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/426551
Теги:
концерт, Россия, Бишкек, опера
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