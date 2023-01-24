В Кара-Суу задержали неоднократно судимого мужчину за хранение наркотиков

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали неоднократно судимого мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщает УВД региона.

По ее данным, 20 января в ОВД Кара-Сууйского района поступила оперативная информация о незаконном хранении наркотических средств гражданином по имени "Б" на территории Кара-Суйского района.

Данная информация зарегистрирована в электронном журнале учета ОВД Кара-Сууйского района. 20 января 2023 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 283 УК КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта).

В ходе проведения следственных мероприятий был задержан гражданин Б.С., 33-летний житель села Отуз-Адыр Кара-Суйского района, на пастбище Шиман Чон-Алайского района Ошской области, у которого при себе обнаружено и изъято вещество завернутая в бумагу, со специфическим запахом канабиса, в кармане куртки было вещество со специфическим запахом марихуаны. Назначена судебно-химическая экспертиза обнаруженных веществ.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, чистая масса завернутого в бумагу вещества составляет 0,383 млг. смолы каннабиса - гашиша, а вещество, изъятое из кармана куртки, является марихуаной весом 28 655 гр.

Задержанный Б.С., в присутствии своего адвоката дал признательные показания о незаконном хранении и употреблении данных наркотических средств.

Установлено, что гр.Б.С. ранее 4 раза судим (за мошенничество, изготовление поддельных документов, хулиганство, хранение наркотиков в особо крупных размерах).

21 января 2023 года указанный гражданин водворен в ИВС ОВД Кара-Суйского района.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.