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Кыргызстан и Венгрия ратифицировали Соглашение об автомобильных перевозках

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Венгрии о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанного 8 апреля 2021 года в городе Бишкеке". Об этом сообщает пресс-служба

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 декабря 2022 года.

Законом предлагается ратифицировать Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, подписанное 8 апреля 2021 года в городе Бишкеке.

Так, 8 апреля 2021 года подписано Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Венгрии для урегулирования взаимоотношений в области международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, что создаст благоприятные условия для отечественных автоперевозчиков, позволит увеличить грузоперевозки в Венгрию и транзитом осуществлять международные перевозки в другие европейские страны для благоприятного развития двусторонних торгово-экономических отношений.


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URL: https://www.vb.kg/426557
Теги:
ратификация, соглашение, Венгрия, Кыргызстан, автомобили
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