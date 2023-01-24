Генконсул Кыргызстана в городе Екатеринбурге посетил УГГУ

На днях генеральный консул Кыргызстана в городе Екатеринбурге Руслан Бийбосунов посетил Уральский государственный горный университет ( УГГУ) и провел встречу с ректором вуза Алексеем Душиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждены межвузовские связи, а также взаимодействие УГГУ с ведущими предприятиями горной промышленности КР.

Особое внимание было уделено реализации договоров между ОАО "Кыргызиндустрия", ООО "Куранды Девелопинг" и УГГУ, которые предусматривают подготовку квалифицированных кадров для предприятий горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

По завершении встречи для генерального консула организовали экскурсию по Уральскому геологическому музею при УГГУ, ознакомили с богатой коллекцией геологических образцов Урала.