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Генконсул Кыргызстана в городе Екатеринбурге посетил УГГУ

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях генеральный консул Кыргызстана в городе Екатеринбурге Руслан Бийбосунов посетил Уральский государственный горный университет ( УГГУ) и провел встречу с ректором вуза Алексеем Душиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждены межвузовские связи, а также взаимодействие УГГУ с ведущими предприятиями горной промышленности КР.

Особое внимание было уделено реализации договоров между ОАО "Кыргызиндустрия", ООО "Куранды Девелопинг" и УГГУ, которые предусматривают подготовку квалифицированных кадров для предприятий горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

По завершении встречи для генерального консула организовали экскурсию по Уральскому геологическому музею при УГГУ, ознакомили с богатой коллекцией геологических образцов Урала.


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URL: https://www.vb.kg/426562
Теги:
вуз, консульство, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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