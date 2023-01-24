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В 2022 году Налоговая служба доначислила налогов на 19,7 млрд сомов

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В 2022 году налоговые органы Кыргызстана доначислили в бюджет 19,7 млрд сомов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) КР Алтынбек Абдувапов.

Факты занижения суммы налогов были выявлены по результатам проверок 16 тыс. 621 компании. Включая погашения предпринимателями недоплаченных налогов за прошлые годы доначисленная сумма составила 22,8 млрд сомов.

Кроме этого, по данным Абдувапова, налоговыми органами республики в 2022 году в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер направлены 34 материала налоговых проверок. Общая сумма доначислений по ним составила 4,1 млрд сомов.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/426563
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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