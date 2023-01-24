"Организации Кыргызстана задолжали государству 39,9 млрд сомов"

Организации Кыргызстана из-за неуплаты налогов и страховых взносов задолжали государству 39,9 млрд сомов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) КР Алтынбек Абдувапов.

Из них 2,2 млрд сомов определены как безнадежная задолженность. Это значит, что ее не представится возможным изыскать по следующим причинам: истечение срока исковой давности, признание судом неплатежеспособности дебитора и т.д.

"Налоговые органы республики в 2022 году провели определенную работу по взысканию налоговой задолженности, где в результате принятых мер в бюджет поступило 19,1 млрд сомов. По состоянию на 1 января 2022 года задолженность по страховым взносам составила 2,2 млрд сомов. В прошлом году в результате принятых мер в счет погашения задолженности поступило 1,5 млрд сомов", - проинформировал Абдувапов.

Он добавил, что после реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам 24 тыс. 645 субъектов, погасивших обязательства, налоговая служба списала 16,6 млрд сомов пени, санкций и штрафов. В бюджет уплачено 12,6 млрд сомов основной суммы задолженности.

Источник: Кабар