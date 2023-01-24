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В Чуйской области пресечена деятельность нарколаборатории

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чуйской области выявлена и пресечена деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, по подозрению в совершении преступления задержан гражданин К.С., 1960 г.р., уроженец Чуйской области.

В ходе неотложного обыска в доме у К.С. изъяты 6 трехлитровых стеклянных банок, 3 банки объемом - литр, одна полулитровая стеклянная банка и 3 полиэтиленовых пакета с темно-зеленым веществом растительного происхождения (высушенные головки со специфическим запахом конопли). Общий вес изъятых веществ составил 2,5 кг.

Кроме этого, изъяты приспособления для изготовления, расфасовки, сбыта и употребления наркотических средств: электронные весы, ножницы, 12 бутылок со спиртом объемом 100 мл., скотч в количестве 3 шт., сито, приспособление для употребления н/с (бульбулятор), пчелиный воск упакованный в полиэтиленовый пакет, медицинский скальпель.

Задержанный К.С. и вещественные доказательства переданы в следственную службу Аламудунского РОВД.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/426567
Теги:
задержание, наркотики, Чуйская область, МВД
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