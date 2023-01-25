Текебаев обсудил с директором КГТИ сотрудничество с вузами Германии

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев в Берлине встретился с директором Кыргызско-германского технического института при Кыргызском государственном техническом университете им. Исхака Раззакова Анипой Усупкожоевой. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества института с германскими вузами, в том числе с Берлинским техническим институтом, включая по линии Германской службы академического обмена (ДААД). Также была отмечена важность проведения в 2023 году в Берлине конференции стипендиатов ДААД из Кыргызстана, находящихся в Германии.

Справочно: в партнерстве с Берлинским техническим институтом в 2004 году в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова был создан Кыргызско-немецкий технический факультет, который в 2013 году был преобразован в Кыргызско-немецкий технический институт при вышеуказанном университете. На сегодняшний день между Кыргызско-германским техническим институтом и Берлинским техническим институтом успешно ведется сотрудничество по различным техническим специальностям".