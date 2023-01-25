Кабинет министров обсудил срочные меры по борьбе с детской наркоманией

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание по вопросам профилактики детской и подростковой наркомании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Как было отмечено, в последние годы в связи с распространением новых социальных сетей и увеличением доступа к фармацевтике наблюдается рост подростковой наркомании. Наряду с традиционными видами наркомании распространение получила проблема отпуска без рецепта сильнодействующих препаратов, так называемая аптечная наркомания среди детей и подростков.

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость выработки комплекса срочных мер по профилактике детской наркомании.

"Защита детства и интересов детей является основным приоритетом государственной политики. По решению главы государства пока еще ограниченные ресурсы государства будут направляться в первую очередь на решение вопросов детей, их здравоохранение и образование. В вопросах борьбы с детской наркоманией требуется скоординированная и комплексная работа госорганов. Это и улучшение условий диагностирования и лечения в специализированных учреждениях, мобилизация внимания педагогов и родителей, соответствующие информационные кампании и развитие медицинско-реабилитационной помощи. Список сильнодействующих лекарственных средств должен быть в срочном порядке расширен уже в ближайшие дни. Отпуск без рецепта подросткам строго запрещен под страхом уголовной ответственности", - сказал он.

Как подчеркнули представители Министерства здравоохранения, с февраля текущего года начнет работать автоматизированная система прослеживаемости лекарственных средств. Лекарства, в том числе сильнодействующие психотропные препараты, будут маркированы, тем самым будет обеспечена прослеживаемость и контроль за их использованием.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе решить вопросы: обеспечения условий диагностирования наркотической зависимости в специализированных организациях здравоохранения; кадрового обеспечения специалистами (наркологов, психологов) в специализированных учреждениях; создания дневного стационара психологической помощи для детей с наркотической зависимостью на уровне специализированных организаций здравоохранения; расширить список списков сильнодействующих лекарственных средств; разработать поправки в Уголовный кодекс по введению мер ответственности за отпуск сильнодействующих лекарственных средств без рецепта".