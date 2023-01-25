Погода
$ 86.16 - 87.16
€ 93.67 - 94.67

Кабинет министров обсудил срочные меры по борьбе с детской наркоманией

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание по вопросам профилактики детской и подростковой наркомании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Как было отмечено, в последние годы в связи с распространением новых социальных сетей и увеличением доступа к фармацевтике наблюдается рост подростковой наркомании. Наряду с традиционными видами наркомании распространение получила проблема отпуска без рецепта сильнодействующих препаратов, так называемая аптечная наркомания среди детей и подростков.

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость выработки комплекса срочных мер по профилактике детской наркомании.

"Защита детства и интересов детей является основным приоритетом государственной политики. По решению главы государства пока еще ограниченные ресурсы государства будут направляться в первую очередь на решение вопросов детей, их здравоохранение и образование. В вопросах борьбы с детской наркоманией требуется скоординированная и комплексная работа госорганов. Это и улучшение условий диагностирования и лечения в специализированных учреждениях, мобилизация внимания педагогов и родителей, соответствующие информационные кампании и развитие медицинско-реабилитационной помощи. Список сильнодействующих лекарственных средств должен быть в срочном порядке расширен уже в ближайшие дни. Отпуск без рецепта подросткам строго запрещен под страхом уголовной ответственности", - сказал он.

Как подчеркнули представители Министерства здравоохранения, с февраля текущего года начнет работать автоматизированная система прослеживаемости лекарственных средств. Лекарства, в том числе сильнодействующие психотропные препараты, будут маркированы, тем самым будет обеспечена прослеживаемость и контроль за их использованием.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе решить вопросы: обеспечения условий диагностирования наркотической зависимости в специализированных организациях здравоохранения; кадрового обеспечения специалистами (наркологов, психологов) в специализированных учреждениях; создания дневного стационара психологической помощи для детей с наркотической зависимостью на уровне специализированных организаций здравоохранения; расширить список списков сильнодействующих лекарственных средств; разработать поправки в Уголовный кодекс по введению мер ответственности за отпуск сильнодействующих лекарственных средств без рецепта".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426576
Теги:
дети, наркотики, Кыргызстан, кабмин, Эдиль Байсалов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  