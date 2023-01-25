В АРИС прокомментировали информацию о завышении ПСД на соцобъекты Баткена

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) информирует относительно опубликованной информации по восстановлению и строительству пострадавших объектов Баткенской области.

После произошедшего вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года Министерство финансов Кыргызской Республики 6 октября 2022 года отправило запрос во Всемирный банк об активации 4-го компонента Проекта регионального экономического развития (ПРЭР-2) "Реагирование на непредвиденные чрезвычайные ситуации (CERC)".

В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 19 октября 2022 года №561-р был утвержден перечень социальных объектов, пострадавших во время конфликта в приграничных зонах Баткенской области. Кроме того, Наблюдательный совет ПРЭР-2 своим решением одобрил перераспределение 10 млн долларов США на восстановление социальных объектов (школы, детские сады, ФАПы), пострадавших во время конфликта. Официальное одобрение Всемирного банка о запуске Компонента 4 (CERC) было получено 14 ноября 2022 года.

В соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике" от 6 августа 2021 года №114 проектными институтами Кыргызской Республики разработаны проектно-сметные документации (ПСД) в соответствии со Строительными нормами Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018.

Отметим, что ПСД на новое строительство были разработаны на 10 социальных объектов. При этом 5 из 10 социальных объектов были разработаны со стороны Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров КР и представлены в АРИС со всеми соответствующими документами, включая положительную государственную экспертизу на дальнейшую реализацию в рамках вышеуказанного проекта.

Также АРИС, являясь реализующим агентством указанного проекта, представил разработанные и предоставленные проектными институтами Кыргызской Республики: проектно-сметные документации (ПСД) и соответствующие сметы на 5 социальных объектов - уполномоченному государственному органу - Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров КР (Госстрой) на прохождение государственной экспертизы.

При этом сметная документация после прохождения проверки на соответствие Строительным нормам Кыргызской Республики утверждается департаментом государственной экспертизы при Госстрое.

По итогам проведенной госэкспертизы проектно-сметных документаций 5 объектов на основании вышеуказанного положения было получено положительное заключение, т.е. ПСД, разработанные и предоставленные АРИС, полностью соответствуют строительным нормам и правилам на территории Кыргызской Республики.

Добавим, что проектными инсттутами были использованы ранее разработанные типовые проекты Госстроя для повторного применения из-за срочной необходимости восстановления социальных объектов (школы, детские сады, ФАПы), разрушенных в связи с Баткенскими событиями.

Обращаем внимание, что распространяемая информация о завышении ПСД на некоторые социальные объекты Баткенской области – недостоверна.

В настоящее время идет только тендерный процесс (оценка предложений) – это означает, что контракты не подписаны, строительные работы не начаты и соответственно не производилось финансирование.

После распространения информации о завышении цен на строительство АРИС 20 января 2023 года повторно перенаправил в уполномоченный государственный орган (Госстрой) документацию по объектам, получившим положительное заключение государственной экспертизы, для проверки всех проектно-сметных документов на соответствие нормам.

АРИС на постоянной основе ведет работу по информированию населения о реализации проектов, которая осуществляется под патронатом кабинета министров КР, для обеспечения эффективной и прозрачной деятельности по целевому использованию финансовых средств, привлеченных по линии международных финансовых институтов.