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Тенгиза Болтурука подвела собственная пресс-служба?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ЗАО "Кумтор голд компани" ответили бывшему внешнему управляющему компании Тенгизу Болтуруку, что его открытое письмо вызвало удивление и недоумение у руководства компании.

"Тенгиз Болтурук руководил компанией больше года, ему были предоставлены все условия для осуществления его проектов и планов, однако, кроме громких заявлений и привлечения к работе сомнительных экспатов за баснословную зарплату и гонорары, никаких реальных шагов сделано не было. Более того, до сих пор Кумтор вынужден устранять последствия его "успешного" правления. Кстати, все позиции "дорогостоящих" экспатов успешно заменили отечественными специалистами", - заявили в ЗАО "Кумтор голд компани".

"Очевидно, таким неуместным образом Тенгиз Болтурук хочет напомнить о себе и представить себя незаменимым работником, но, как показало время, когда Тенгиз Болтурук был главой компании, он использовал ее не по назначению, впрочем, как и средства Кумтора.

ЗАО "Кумтор голд компани" настоятельно рекомендует Тенгизу Болтуруку не использовать имя компании для достижения личных целей", - добавили в компании.

То есть руководство компании уже заранее, так сказать, без суда и следствия вынесло вердикт бывшему внешнему управляющему, обвинив его в растрате средств "не по назначению". Серьезное обвинение, если вспомнить, что последний все еще находится под следствием и вину его еще нужно доказать. Интересно, а если выяснится, что Болтурук не виновен и его снова восстановят на прежней должности, то, как на это отреагирует нынешнее руководство рудника.

Тем более что бывший управляющий всеми силами пытается доказать, что "ни в чем не виноват и физически не мог контролировать всех подчиненных".

"Некоторые действительно занимались коррупцией, часть из них покинула страну. Взваливать на меня все обвинения - абсолютно необоснованно. Для страны я сделал все, что мог. Я честен и живу на зарплату, не было никаких откатов", - сказал на суде Болтурук.

Пока же суд да дело идет, поговорить хотелось бы вот чем. Интересно, что во всей этой истории никто из общественности, ни из политиков в Кыргызстане так и не вступился за Болтурука, словно речь идет не о руководителе крупнейшей государственной горнодобывающей компании, а о каком-нибудь заурядном никому не известном предпринимателе. Попробуем разобраться, почему же сложилось такая ситуация.

Любой мало-мальски толковый государственный руководитель знает, насколько важно построить информационную работу с общественностью. К слову, некоторые главы ведомств в Кыргызстане хорошо понимают это и по этой причине нанимают, иногда даже за свой счет, крупных специалистов по пиару. Работа работой, но нужно еще уметь себя грамотно преподнести общественности и СМИ.

Будьте уверены, если какой-то министр или политик часто мелькает в новостях в позитивном свете, много проводит формальных и неформальных встреч с журналистами и общественностью, принимает участие в различных общественных мероприятиях и дебатах, активно ведет свою страницу в соцсетях, то здесь точно без умелой руки пресс-службы не обошлось. Думаю, каждый согласится, что это особенно актуально в Кыргызстане, где общественное мнение имеет определенную силу.

Тенгиз Болтурук, возможно, и не ведал всего этого в силу того, что долгие годы работал в частных компаниях за рубежом, где несколько иной подход в работе с общественностью. Да и откуда, хоть и уроженцу Кыргызстана, но в действительности гражданину Канады знать нашу реальность. Ну не понимал он, что в пресс-службу государственной компании, тем более в такой сложный период, нужно нанимать квалифицированных специалистов по пиару, уже зарекомендовавших себя, а не случайных людей с улицы, пусть хоть и журналистов со стажем. Интересно, что эта же пресс-служба, которую он брал на работу, и рассылает теперь сообщения в СМИ, насколько был нехорошим руководителем он сам.

Кстати, нынешнему президенту ЗАО "Кумтор голд компани" Алмазу Барыктабасову и председателю правления компании Болотбеку Идирисову стоит задуматься об этом и не повторять ошибок прежнего руководителя. Никогда не знаешь, где можешь споткнуться, и общественное мнение может как раз стать той соломкой, на которую будет не так больно падать.


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URL: https://www.vb.kg/426580
Теги:
Кумтор, СМИ, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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