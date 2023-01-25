Половина суммы – на целую жизнь: идет срочный сбор на спасение Дани

Время – главный враг Даниила Дмитриенко. Оно летит стремительно, уменьшая с каждым днем шанс на спасение Даниила Дмитриенко. Лечение апластической анемии агрессивной формы не терпит промедления. Поэтому Даниил летит в Индию, где его готовы начать лечить сразу, несмотря на то, что собрано пока только половина нужной суммы. Если ждать, пока соберется вся, – Дане она уже не поможет.

Продолжаем следить за судьбой Даниила Дмитриенко, на жизнь которого сейчас "сбрасываются" люди со всех уголков мира. У мальчишки тяжелая болезнь крови, она превратилась в бесполезную жидкость – костный мозг практически перестал вырабатывать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Сейчас Даня живет только на регулярных переливаниях донорской крови. Болезнь тяжелая, но пока еще ее можно вылечить полностью – с помощью пересадки донорского мозга. Процедура позволяет заменить поврежденные клетки костного мозга на здоровые клетки донора. Это – золотой стандарт лечения "апластики" во всем мире, но в Кыргызстане такие операции пока не делают. В нашей стране дети получают только паллиативное лечение, облегчающее страдания обреченных пациентов.

Спасти Даниила готовы были в нескольких клиниках мира. Но госпитализация туда невозможна без полной предоплаты за лечение. Но благодаря известному индийскому гематологу - профессору Бавани, удалось найти клинику, в которой начнут лечение мальчика при оплате половины нужной суммы. Но есть важное условие – вторую часть нужно будет внести до того, как израсходуется первая. Билеты уже куплены – Даня с мамой летят в Индию второго февраля!

Это – отчаянный шаг! Понятно, что в чужой стране с больным ребенком Екатерина Дмитриенко не сможет "двигать" сбор в Кыргызстане. Но и не лететь нельзя, состояние Дани ухудшается с каждым днем – он ослаб настолько, что может спать по двое суток подряд.

Три миллиона сомов уже собрано! Половину из них передали благотворители и прихожане православных храмов в Кыргызстане. Остальное – добрые люди, перечислявшие помощь на счета мамы. Даню она воспитывает одна, его отец умер от ковида. До последнего времени работала няней в детском саду, сейчас уволилась, чтобы готовить документы для отлета.

Экстренный сбор продолжается: нужно еще три миллиона сомов! Срочно! Срочнее не бывает! Пожалуйста, помогите Дане успеть. Пусть ему в следующем году исполнится семнадцать.

Помочь просто:

- сделать пожертвование наличными в кассу отдела социального служения и благотворительности, который ведет основной сбор. Соцотдел находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо). Телефон: +996 (550) 824–814, Елена Иванова;

- перечислить средства на ЭЛСОМ–кошелек социального отдела: 0550824814. Внимание: прямой перевод средств через мобильное приложение НЕ РАБОТАЕТ. Нужно пользоваться меню "покупка" и вводить код агента 12129. Через терминал или карты перечисление обычным способом.

- связаться с Екатериной Дмитриенко по телефону: 0(557)195–080 и передать помощь лично.