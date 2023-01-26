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Главбух присвоила чужие деньги и не договорилась с адвокатом

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- Ольга Новгородцева
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По решению Первомайского районного суда гражданка А.Э., бывший главный бухгалтер МП "Зеленстрой" (ныне – "Бишкекзеленхоз"), приговорена к двум годам лишения свободы, которые заменены годичным пробационным надзором.

Как установил суд, в ноябре 2020 года А.Э. дала коллеге задание подготовить платежные ведомости для выдачи денег работникам предприятия в качестве аванса. Ведомости – на общую сумму 1 790 363 сома. Главбух внесла в ведомости ложные сведения о том, что перечисленные в них работники получили причитающиеся им деньги. А всю более чем полуторамиллионную сумму присвоила и потратила на собственные нужды.

Такую же авантюру А.Э. провернула в декабре того же года, на сей раз незаконно обогатившись на 2 480 000 сомов.

Первомайский суд вынес указанный приговор.

Осужденная с приговором не согласилась и вместе со своим адвокатом обратилась в Бишкекский городской суд. Здесь произошел казус: адвокат настаивал на том, что факты присвоения денег его подзащитной не доказаны, и требовал оправдательного приговора. Сама подсудимая вину признавала полностью, но говорила, что пробацию назначили без ее согласия, и просила заменить ее каким-нибудь другим наказанием.

Вторая судебная инстанция предыдущий приговор изменила, исключив из него пробационный надзор. А.Э. приговорена к штрафу в размере 2 200 расчетных показателей (220 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/426583
Теги:
растрата, суд, Бишкек
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