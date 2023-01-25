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В Нарыне обокрали магазин на 65 тысяч сомов. Подозреваемые задержаны

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- Назгуль Абдыразакова
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В Нарыне обокрали магазин на 65 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 23 января 2023 года в милицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные граждане проникли в его магазин и похитили товары на 65 тысяч сомов.

"Указанный факт зарегистрирован в Нарынском отделении милиции, возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны житель Бишкека Н. у. И., 2005 г.р., и житель Нарынской област С.З., 2006 г.р. Они были водворены в ИВС. В настоящее время расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/426584
Теги:
задержание, кража, Нарынская область, Магазин
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