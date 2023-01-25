В Чон-Алайском районе построят 400 домов для памирских кыргызов

По инициативе президента Кыргызской Республикии Садыра Жапарова в Чон-Алайском районе Ошской области в ближайшее время начнется строительство 400 домов для памирских кыргызов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Строительные работы планируется начать в мае текущего года. Все дома будут обеспечены теплом, электричеством и другим необходимым для комфортного проживания.

Руководством страны принимаются все необходимые меры для полного переселения всех этнических кыргызов с территорий Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан - на эти цели сил и средств у государства достаточно".