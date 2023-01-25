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В Минприроды прояснили ситуацию вокруг Сары-Челекского заповедника

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники Минприроды Кыргызской Республики с 10 января по 13 января 2023 года провели встречи с руководством Аксыйского района и представителями села Аркыт, расположенного вблизи Сары-Челекского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

По данным пресс-службы, на данный момент разработан устав жителей села Аркыт и план мероприятий по улучшению ситуации вокруг заповедника, в частности, поставлен вопрос о сокращении поголовья скота и бережном отношении к природе. "Также будут проводиться мероприятия по пересмотру положения о заповеднике, установке автоматизированного ограждения и других мероприятий по улучшению состояния заповедника. Планируется проведение социального исследования по изучению мнений всех заинтересованных сторон.

Кроме того, создана комиссия на районном уровне, которая в настоящее время работает по направлению уточнения численности населения, проживающего в заповеднике и занимается разработкой правовых документов на местах проживания.

Сохранение заповедника Сары-Челек - это наша общая работа, и мы обязаны оставить такое прекрасное место для потомков".

Напомним, активисты и жители села Аркыт выражали свои опасения по вопросу якобы изменения статуса заповедника, а также правового статуса самого села.


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URL: https://www.vb.kg/426586
Теги:
Алайский район, Кыргызстан
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