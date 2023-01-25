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Эрбол Султанбаев: На территории колонии № 47 будет построен микрорайон

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- Бакыт Басарбек
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На территории бывшей исправительной колонии № 47 планируется возведение микрорайона на 10 тысяч квартир. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"Дорогие друзья, делюсь актуальной информацией о доступном ипотечном жилье и обмене внешнего долга страны на социальные проекты и зеленые инициативы.

Между кабинетом министров Кыргызской Республики и Германским Банком Развития KFW в мае 2022 года подписано соглашение о конверсии суверенного долга Кыргызской Республики перед Федеративной Республикой Германия "Обмен долга IV – Жилищная программа", в рамках которого средства на сумму 14,9 млн евро будут поэтапно предоставлены в пользу ОАО "ГИК".

На сегодняшний день предоставлен первый транш в размере 4,966 млн евро. Указанные средства в рамках соглашения "Обмен долга IV – Жилищная программа" будут направлены на предоставление льготных ипотечных кредитов для всех категорий граждан вне зависимости от рода и вида деятельности, работающих и проживающих в регионах страны (кроме городов Бишкек и Ош).

В этой связи президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выражает благодарность Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за поддержку в реализации данной программы.

Также из республиканского бюджета планируется выделение средств для строительства во всех регионах доступного жилья (квартир), которое будет предоставляться гражданам через ОАО "ГИК".

К примеру в Бишкеке одним из участков такой застройки определена территория бывшей исправительной колонии № 47, где планируется возведение микрорайона на 10 тысяч квартир.

Кроме того, для строительства доступного жилья во всех регионах продолжается работа с донорами по привлечению финансовых ресурсов на эти цели.

К сведению, если ранее в среднем ежегодно предоставлялось 1080 ипотечных квартир на сумму 1,3 млрд сомов, то по программе "Мой дом 2021-2026" только за полтора года реализации предоставлено 2536 квартир на сумму более 6,2 млрд сом (в 2021 году 732 квартиры на сумму 1,6 млрд сомов, в 2022 году 1 800 квартир на сумму 4,6 млрд сомов). Тем самым удалось обеспечить увеличение объемов финансирования более чем в три раза по сравнению с предыдущими годами.

Важно также отметить, что уже поступают первые отклики на обращение главы государства к странам-партнерам и финансовым институтам об обмене внешнего долга страны на реализацию зеленых инициатив.

Некоторые страны заинтересовались инициативой кыргызской стороны и выражают просьбу представить программу кабинета министров КР с конкретными проектами в сфере "зеленой" экономики", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/426587
Теги:
колонии, строительство, Бишкек
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