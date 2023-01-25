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Новый глава УВД Иссык-Кульской области проводит встречи с населением

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Глава УВД Иссык-Кульской области Орунбай Кочкоров встретился с жителями Ак-Суйского, Джети-Огузского и Тонского районов. На встречах приняли участие акимы, представители прокуратуры, судов аксакалов, совета женщин и молодежи, а также главы айыльных аймаков указанных районов. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

"Обсудить вопросы правопорядка и результаты работы милиции на встречу пришли жители данных районов. Руководители территориальных отделов внутренних дел рассказали местным жителям о принимаемых мерах по борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности в районах и в целом по области. Обратили внимание граждан на наиболее распространенные виды преступлений и правонарушений.

Начальник УВД подробно рассказал о проводимой работе правоохранительных органов по сервисному обслуживанию населения, вытекающие из указания Президента страны, Кабинета министров республики и Министерства внутренних дел. О роли передвижных приемных милиции по качественному предоставлению государственных услуг населению. Он заострил внимание общественности на таких видах преступлений, как скотокрадство, кражи чужого имущества, мошенничества, а также тяжких последствиях от дорожно-транспортных происшествий.

На встрече местными жителями были подняты вопросы по распространению среди молодежи национальной идеологии, семейных ценностях, а также по воспитанию подросткового поколения в духе патриотизма. Во время встречи граждане смогли напрямую задать вопросы главе областной милиции и получить на них исчерпывающие ответы.

"Эти встречи необходимы и мне, и жителям района. По тому количеству вопросов, которые были заданы на встрече, я вижу неравнодушие людей, их желание улучшить как работу органов внутренних дел, и в целом ситуацию в районе", – заметил О. Кочкоров.

По его мнению, непосредственное общение с гражданами способствует укреплению обратной связи органов правопорядка с населением и помогает снять напряженность по наиболее острым проблемам. По всем предложениям, прозвучавшим от жителей районов, будут приняты соответствующие решения.

Подобные встречи в данном формате будут проводиться и в других районах, городах Иссык-Кульской области".


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URL: https://www.vb.kg/426589
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, УВД
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