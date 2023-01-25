ГКНБ по подозрению в коррупции задержан глава айыл окмоту "Бекмолдо"

Управлением ГКНБ КР по Таласской области по подозрению в коррупции задержан глава айыльного аймака "Бекмолдо" Таласского района Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлена коррупционная схема в деятельности айыльного аймака "Бекмолдо" Таласского района, связанная с освоением бюджетных средств, выделенных для улучшения местной инфраструктуры.

"В частности, в 2021 году айыльным аймаком "Бекмолдо" Таласского района проведен тендер на проведение ремонтных работ и укладку асфальта проселочных дорог на сумму 24 млн сомов. После проведенного тендера договор был заключен с ОсОО "Календер Курулуш" и средства в размере 5 млн 186 тысяч сомов (первым траншем) были переведены на счет указанной подрядной организации.

Далее, подрядной организацией был предоставлен акт выполненных работ с указанием полного освоения перечисленных средств. Кроме этого, ОсОО "Календер Курулуш", ссылаясь на подорожание ГСМ и других материалов, выдвинул требования о необходимости доплаты к основной сумме и приостановил работы. При этом вышеуказанные проделанные работы не соответствовали стандартам, а фактическая стоимость проделанных работ намного была завышена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что глава айыльного аймака "Бекмолдо" Б.С.С., вступив в преступный сговор с руководителем подрядной организации ОсОО "Календер Курулуш" И.М.А. и технадзором Д.К., подписали акт выполненных работ по завышенным ценам.

В целях выявления и определения суммы завышения фактического объема выполненных работ проведен контрольный подсчет с привлечением специалистов ДЭП-19, Таласского регионального управления по архитектурно-строительному контролю, управления капитального строительства и управления архитектуры Таласского района.

В результате установлено, что фактический объем выполненных работ (укладка гравийного покрытия, установка асбестовых водопроводных труб и ремонт съездов и объездных дорог) составляет не более на 1,5 млн сомов, тем самым сумма нанесенного ущерба составила более 3,5 млн сомов.

В рамках данного уголовного дела задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области глава айыльного аймака "Бекмолдо" Таласского района Б.С.С. и директор ОсОО "Календер-Курулуш" И.М.А".