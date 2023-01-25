Кыргызстан планирует сотрудничать с Европейским инвестиционным банком

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча делегации Кыргызской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики А. Молдогазиевым с делегацией Европейского инвестиционного банка во главе с главным советником финансового учреждения по операциям по кредитованию стран Центральной Азии А. Бруном. В данной встрече также приняла участие глава Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике, посол Мэрилин Йозефсон. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации и продвижения проектов, реализуемых в Кыргызской Республике при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Заместитель министра Молдогазиев выразил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества в различных направлениях деятельности, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь представители банка отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским инвестиционным банком и реализации различных инвестиционных проектов, в особенности в области "зеленой экономики", энергетики и транспорта.

По итогам встречи стороны договорились о совместном развитии двустороннего сотрудничества".