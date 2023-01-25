Погода
$ 86.16 - 87.16
€ 93.67 - 94.67

Кыргызстан планирует сотрудничать с Европейским инвестиционным банком

244  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча делегации Кыргызской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики А. Молдогазиевым с делегацией Европейского инвестиционного банка во главе с главным советником финансового учреждения по операциям по кредитованию стран Центральной Азии А. Бруном. В данной встрече также приняла участие глава Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике, посол Мэрилин Йозефсон. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации и продвижения проектов, реализуемых в Кыргызской Республике при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Заместитель министра Молдогазиев выразил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении сотрудничества в различных направлениях деятельности, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь представители банка отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским инвестиционным банком и реализации различных инвестиционных проектов, в особенности в области "зеленой экономики", энергетики и транспорта.

По итогам встречи стороны договорились о совместном развитии двустороннего сотрудничества".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426593
Теги:
МИД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  