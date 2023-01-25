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В Чолпон-Ате появится ЦОН. Иманов проинспектировал ход строительных работ

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Министр цифрового развития Кыргызской Республики Талантбек Иманов проинспектировал ход строительных работ нового здания Центра обслуживания населения в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры КР.

По данным пресс-службы, будущее здание ЦОН в Чолпон-Ате будет отвечать всем требованием современности, а также будет полностью обеспечен всеми необходимым современным техническим оборудованием и мебелью.

"Отметим, что до этого в городе Чолпон-Ате отсутствовал ЦОН. Строительство нового ЦОН в Чолпон-Ате идет полным ходом, и его открытие планируется в первом квартале этого года. Общая площадь нового ЦОН составляет 278 квадратных метров.

Министр цифрового развития Т. Иманов в ходе ознакомления строительных работ отметил, что из-за отсутствия Центра обслуживания населения в городе Чолпон-Ате местным жителям доставляло ряд неудобств и затруднений при получение государственных услуг. По словам Министра, теперь же в Чолпон-Ате будет функционировать новый, современный ЦОН, оснащенный всем необходимым современным оборудованием".


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URL: https://www.vb.kg/426595
Теги:
Иссык-Кульская область, строительство, Чолпон-Ата, ЦОН
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