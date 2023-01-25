В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников

В Узбекистане сократят 17,4 тысячи чиновников. В результате высвободится свыше 700 автомобилей, сообщают СМИ ссылкой на указ президента.

В документе отмечается, что в министерствах и ведомствах будет сокращено 17447 штатных единиц управленческого и производственного персонала. Это примерно 24% от общей численности всех чиновников страны. В том числе будут сокращены 63 заместителя глав министерств и ведомств, их общее число снизится с 207 до 144 (на 30%).

В результате этой оптимизации штата будут высвобождены 703 автомобиля и 10 зданий. Только за счет сокращения штата чиновников будет сэкономлено 1,5 триллиона сумов, за счет уменьшения числа автомобилей – 70 миллиардов сумов, направляемых на их обслуживание.

Общая численность работников министерств и ведомств теперь составит 56573 человека. Министерствам, ведомствам и другим госструктурам запрещено вводить новые единицы в штате.