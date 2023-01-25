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В Бишкеке прошел форум, посвященный 95-летию со дня рождения Айтматова

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке состоялся международный форум по случаю 95-летия писателя Чынгыза Айтматова "Чынгыз Айтматов – духовное богатство кыргызско-казахского народа".

Как сообщила пресс-служба ЖК, в форуме приняли участие депутаты Кыргызстана и Казахстана, в том числе спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев и председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

В адрес форума поздравительное послание прислал президент Садыр Жапаров, которое зачитал государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

"В творчестве выдающегося писателя и мыслителя Чынгыза Айтматова особое место занимают произведения, отражающие близость и историческую связь кыргызов и казахов, с большим трепетом описывается духовное и кровное родство двух народов. В сюжетных линиях романов живо и ярко прославлены бескрайние казахские степи, раскрыта трудная жизнь Буранного Едигея и Абуталипа на железнодорожной станции, их порой тайная, а порой открытая борьба с правящим и жестоким политическим строем", - сказал Нурланбек Шакиев.

Шакиев напомнил слова писателя, что у него были тесные творческие отношения с видными представителями казахской литературы, среди которых он особо почитал Мухтара Ауэзова как своего наставника.

"Вселенная Айтматова не ограничивается его личным творчеством. О нем уместно говорить как о писателе, гуманисте, философе, политическом деятеле, дипломате, истинном знатоке человеческой души", - отметил спикер, выразив надежду, что в ходе форума будут озвучены интересные идеи и предложения в области популяризации творчества Айтматова.

В свою очередь председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поделился воспоминаниями из детства, отметив, что вырос, читая произведения великого художника и писателя. "Труды Айтматова внесли большой вклад в формирование сознания нескольких поколений почитателей его творчества, способствуя распространению истинных ценностей человечества", - сказал он.

Он отметил, что упоминание имени Чынгыза Айтматова неразрывно связано с дружбой двух народов, а также поделился своим мнением о расширении культурных связей и укреплении взаимоотношений между творческими сообществами двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/426600
Теги:
Казахстан, книги, парламент, президент, спикер, Кыргызстан, поздравление, Чингиз Айтматов
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