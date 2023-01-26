В Казахстане открыли завод по переработке пластиковых бутылок

Буквально под занавес прошлого года в Казахстане произошло важное событие в сфере переработки одного из самых распространенных видов бытовых отходов – ПЭТ-бутылок. Это та самая привычная пластиковая "баклашка" из-под "колы" или воды, которые заполонили мусорные свалки. Об этом сообщает издание livingasia.online.

В Туркестанской области, на территории индустриальной зоны "Бадам", открыли завод по переработке использованной тары и выпуска из них химического волокна.

Сегодня невозможно представить ни одну мусорную свалку, урну или огромный полигон без ПЭТ-бутылок. Неимоверное количество оказавшихся на свалках или просто на улицах бутылок – это вызов не только городской эстетике, но и состоянию окружающей среды. Иногда это вызов и нашей безопасности. Подумайте только, сколько одноразовых бутылок попадает в акваторию водоемов или в огонь, будь то самопроизвольные возгорания на свалках, костры, зажигаемые детьми и бездомными. Да и просто спотыкаться о бутылки возле рассыпавшегося из контейнера мусора, это не дело.

Аббревиатура "ПЭТ" означает, что тара сделана из полиэтиле́нтерефтала́та – термопластика, наиболее распространенного вида полиэфиров.

На заводе в Туркестанской области из таких бутылок будут делать ценное вторсырье – химическое текстильное волокно. Новое производство – это уже "верхний этаж" в производственном цикле. Еще в 2019 году был запущен первый этап: мойка, сушка и дробление ПЭТ-отходов. С того момента было утилизировано и переработано более 30 тысяч тонн ПЭТ-бутылок. Новые производственные мощности позволяют утилизировать свыше 25 тысяч тонн сырья в год.

Из произведенного химволокна потом будут выпускать синтепон, используемый как наполнитель постельных принадлежностей, мягкой мебели, одежды. Кстати, данный вид волокна отличается гипоаллергенностью, и спрос на него в мире высок.

Новый завод ориентируется в значительной мере на экспорт, поэтому такая мощность – 50 тысяч тонн готовой продукции в год.

"В принципе, это не предел. При поддержке сборщиков ПЭТ-бутылок и переработчиков со стороны государства в перспективе можно будет говорить о вовлечении в переработку если не большей, то очень значительной части тех бутылок, что идут на полигоны. Этот проект стал возможен благодаря такой поддержке: в 2022 году государство ввело запрет на вывоз в сопредельные страны этого вида вторсырья. Это очень важный момент для вовлечения в переработку любых видов "содержимого" мусорных полигонов. Иначе кто будет создавать производство, привлекать инвестиции, если нет устойчивого источника сырья, если оно будет утекать за границу? К примеру, в сфере переработки других видов отходов, 2022 год можно считать потерянным, ведь серьезного роста не было. Потому, что не было подобной господдержки", – комментирует событие Батырбек Аубакиров, председатель правления Объединения юридических лиц (ОЮЛ) "Ассоциация упаковщиков Казахстана".

Чтобы увеличить объемы переработки отходов, необходимо повысить ее бизнес привлекательность. Для этого есть различные меры: от льготного налогообложения, как это распространено в разных странах, до запуска программы, которая бы решила проблему с гарантированным обеспечением наших переработчиков сырьем. Однако если переработчики вынуждены конкурировать за сырье с мусорных полигонов с зарубежными переработчиками, это тормозит развитие отрасли. А если завтра в других странах ситуация по какой-либо причине изменится, и закупать отходы у нас они не станут, а своей полноценной промышленности у Казахстана не будет? Что станется? Значит ли это, что мы утонем в мусоре? Поэтому такого рода производства необходимы стране как никогда ранее.

В связи с этой новостью подумалось о важности широкого внедрения фандоматов на улицах, торговых точках и в общественных местах казахстанских городов. Помните, как мы все радовались, когда в торговом центре Алматы установили аппарат по приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок? Мы тогда писали, что "свершилось экологическое чудо, которое мы так долго ждали". И это чистая правда.

Чтобы сподвигнуть людей добровольно собирать и сдавать на переработку пластиковые бутылки, важно создать условия. Необходимы доступные пункты приема. Установленные в школах фандоматы могли бы параллельно играть и важную роль в экологическом обучении детей.