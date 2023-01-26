Глава кабмина КР: В этом году в республике будут построены 7 больниц

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства Республиканского перинатального центра в городе Бишкеке.

Возводится медицинское учреждение за счет грантовых средств Германского банка развития (КFW). Республиканский перинатальный центр строится с учетом мировых стандартов, будет оснащен современным медицинским оборудованием. В клинике будут проводиться сложные операции. Он рассчитан на 203 койко-места. Ожидается, что центр начнет функционировать во второй половине текущего года.

Для повышения качества медицинского обслуживания женщин с патологией беременности и выхаживания новорожденных с патологией аналогичные перинатальные центры будут построены в Ошской и Таласской областях.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность строительства перинатальных центров, детских больниц, родильных домов, повышения качества предоставления медицинских услуг в них, а также улучшения общего и технического состояния учреждений системы здравоохранения.

Глава кабмина поручил Министерству здравоохранения завершить реконструкцию клинического родильного дома при Национальном центре охраны материнства и детства. А также провести обучение медицинских работников по использованию современного оборудования, установленного в перинатальном центре, с помощью которого будут улучшены результаты выхаживания беременных женщин с осложнениями и новорожденных с различными патологиями.

Акылбек Жапаров посетил и новую Бишкекскую противотуберкулезную больницу, которая также построена за счет грантовых средств КFW. Больница рассчитана на 128 койко-мест. В данное время в ней устанавливают медицинское оборудование, а ее открытие запланировано на февраль текущего года.

Глава кабмина отметил, что в текущем году в регионах республики будут построены 7 современных больниц.