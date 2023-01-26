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Глава Минтруда рассказал, сколько граждан КР трудоустроены за рубежом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В 2022 году 12 тысяч кыргызстанцев были легально трудоустроены за рубежом. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на рабочем совещании по вопросам труда и занятости, сообщает пресс-служба ведомства. .

""Сегодня кыргызстанцы могут легально трудоустроиться в 23 странах мира. По линии министерства договоренности о предоставлении рабочих мест достигнуты с Великобританией, Южной Кореей, Германией, Японией, готовятся соглашения с Болгарией, Финляндией. При этом 142 частных агентства занятости, деятельность которых контролирует министерство труда, предоставляют услуги по трудоустройству в 23 странах мира", - информировал министр.

По его словам, в прошлом году министерством труда, социального обеспечения и миграции в рамках работы в сфере внешней занятости были трудоустроены 12 тыс кыргыстанцев, из них треть – женщины. Еще 66,3 тыс человек получили консультации по вопросам трудоустройства".


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URL: https://www.vb.kg/426608
Теги:
Минтруда, трудоустройство, Кыргызстан
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