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Олигархам Казахстана придется доказывать законность своих активов

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане готовят список граждан, которым необходимо будет сдать специальную декларацию о своих активах. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на primeminister.kz.

Как передает агентство, речь об этом шла речь на состоявшемся в среду заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра республики Алихана Смаилова. На нем рассматривался законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов, который разрабатывают по поручению президента. Документ призван устранить условия для незаконного вывода активов, а также стимулировать добровольный либо инициировать принудительный их возврат. Согласно законопроекту, в стране создадут ограниченный реестр лиц, которым придется дополнительно отчитаться об имеющихся у них активах.

"Если человек из реестра не сможет подтвердить их (активов) происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы казахстанского кабмина, возвращенные активы будут использоваться в финансировании проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Министерству юстиции республики поручено продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

После январских событий прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Генпрокуратуре проработать вопрос возврата в республику незаконно выведенных за рубеж капиталов. Летом прошлого года пресс-служба президента сообщила о создании специальной комиссии, которая займется этим процессом. В ноябре глава государства подписал указ о мерах по возврату в страну незаконно выведенных активов, которым обязал правительство внести в парламент соответствующий законопроект до 31 марта 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/426612
Теги:
Казахстан
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