Паленая водка до бишкекчан не дошла

Бишкекчанин С.М. в феврале прошлого года устроился на работу в некое ОсОО, занимающееся реализацией алкогольной продукции, торговым агентом. В конце февраля-начале марта развез по точкам 1848 бутылок водки, выручив за это 221 760 сомов.

Примерно в то же время, прогуливаясь по Ошскому рынку, обратил внимание на водку той же марки, которая продается по цене значительно ниже рыночной. Правда, акцизные марки на бутылках были сомнительного качества, что наводило на мысль, что водка-то паленая. Но это торгового агента не остановило. В голове сразу созрел план, как можно существенно поправить свое материальное положение.

У продавцов сомнительного продукта С.М. приобрел столько же бутылок, сколько только что реализовал, - 1848, но стоимость их была не 221 760, а 147 840 сомов. Отвез бутылки на склад и смешал с остальной алкогольной продукцией.

Совершенно случайно С.М. попался. А некачественная водка со клада солидной компании не успела дойти до потребителя.

Октябрьский районный суд назначил торговому агенту наказание в виде штрафа в размере 100 000 сомов. Это на 16 тысяч больше прибыли, на которую он рассчитывал.