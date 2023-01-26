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В Ошской области задержан гражданин за вымогательство

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ошской области задержан гражданин за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, сотрудниками уголовного розыска УВД Ошской области по подозрению в вымогательстве был задержан 32-летний, житель Кара-Суйского района А.уулу Ш.

В апреле 2022 года в УВД Ошской области с заявлением обратился гр. М.Т. о принятии мер в отношении малознакомого по имени "Ш" который еще с двумя приятелями сели в его машину и путем вымогательства завладели денежными средствами в размере 16 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР.

По подозрению в вымогательстве был задержан 32-летний, житель Кара-Суйского района А.уулу Ш.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

Ошской областной суд принял решения о заключении подозреваемого под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426625
Теги:
вымогательство, задержание, Кара-Суйский район, Ошская область
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