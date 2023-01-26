В Ошской области задержан гражданин за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, сотрудниками уголовного розыска УВД Ошской области по подозрению в вымогательстве был задержан 32-летний, житель Кара-Суйского района А.уулу Ш.

В апреле 2022 года в УВД Ошской области с заявлением обратился гр. М.Т. о принятии мер в отношении малознакомого по имени "Ш" который еще с двумя приятелями сели в его машину и путем вымогательства завладели денежными средствами в размере 16 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР.

По подозрению в вымогательстве был задержан 32-летний, житель Кара-Суйского района А.уулу Ш.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

Ошской областной суд принял решения о заключении подозреваемого под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.