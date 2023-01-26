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Задержан сотрудник ГНС по факту злоупотребления должностным положением

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением и подделки документов, повлекшие ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере сотрудником Государственной налоговой службы при МФ КР. Об этом сообщает пресс-служба ГНС при Минфине КР.

"Установлено, что должностное лицо ГНС при МФ КР "Н.С." подделал документы и фиктивно зарегистрировал в налоговых органах в качестве индивидуального лица гражданина КР, после от его имени проводил мнимую экономическую деятельность. Предварительный ущерб, нанесенный республиканскому бюджету составляет 52 млн. 870 тысяч сомов.

25 января 2023 года "Н.С." был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установление других должностных лиц причастных к вышеуказанной незаконной экономической деятельности".


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URL: https://www.vb.kg/426629
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Кыргызстан
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