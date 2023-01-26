"КР заинтересована в сотрудничестве по внедрению "чистой" энергетики"

Кыргызская Республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения "чистой" энергетики. Об этом сказал председатель кабинета министров Жапаров в ходе бизнес-форума "Кыргызстан - Узбекистан".

"Учитывая глобальные проблемы, связанные с загрязнением экологии и изменением климата, наша республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения "чистой" энергетики. Наша страна обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, основными видами которых являются гидроэнергия, солнечная энергия, ветровая энергия и энергия геотермальных вод. Мы предлагаем узбекским компаниям рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних гидроэлектростанций в нашей стране. Это проекты, которые будут приносить не только материальные, но и экологические дивиденды для всего нашего региона", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также с удовлетворением отметил достигнутые договоренности с Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан по совместной реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, который в будущем будет служить для развития всего Центральноазиатского региона.

По его словам, для претворения в жизнь поставленной главами двух государств цели по доведению товарооборота до 2,0 млрд долл. США необходимо оказывать максимальную поддержку инициативам деловых кругов, вместе создавать благоприятные условия для ведения совместной предпринимательской деятельности".