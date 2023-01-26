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В 2022 году Гостаможня выполнила план на 100,8 процента

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За январь-декабрь 2022 года Юго-Западная таможня обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 12,7 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС при Минфине КР.

Если сравнить показатели поступлений таможенных платежей в государственный бюджет за последние 6 лет, то по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Юго-Западная таможня обеспечила больше на 7,5 млрд. сомов.

С 2018 годом больше на 7,1 млрд. сомов.

С 2019 годом больше на 7,4 млрд. сомов.

С 2020 годом больше на 9,0 млрд. сомов.

За аналогичный период 2021 года сумма составила 7,0 млрд сомов.

То есть в этом году за 12 месяцев было собрано на 5,7 млрд сомов больше, а темп роста составил 181,4%

Стоит отметить, что за 2022 год Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 74,3 млрд сомов, установленный план был исполнен на 100,8 процента.


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URL: https://www.vb.kg/426637
Теги:
Кыргызстан, таможня
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