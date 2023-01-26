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На таможне "Манас" выявили факт недостоверного декларирования товара

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Сотрудниками таможни "Манас" установлен факт недостоверного декларирования товара, что является таможенным правонарушением. Об этом сообщает пресс-служба ГТС при Минфине КР.

"Так, из Южной Кореи в адрес ОсОО "А.Д." (инициалы изменены) прибыл товар – аппаратура рентгеновская стоматологическая, модель X-ray Papaya с присвоением кода ТН ВЭД 9022 14 000 0 (аппаратура для медицинского, хирургического или ветеринарного использования) и был освобожден от уплаты НДС, согласно НК КР.

Однако в ходе проведения мониторинга и анализа таможенных оформлений было установлено, что классификация данного товара должна производиться по коду ТН ВЭД 9022 13 000 0 (аппаратура для использования в стоматологии, прочая) и не должна освобождаться от уплаты НДС. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 578 056 сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР".


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URL: https://www.vb.kg/426639
Теги:
Кыргызстан, таможня
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