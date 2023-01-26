Эдиль Байсалов и Гулнара Баатырова посетили фармзавод ОсОО "Биовит"

Сегодня, 26 января 2023 года, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов посетил фармацевтический завод ОсОО "Биовит", расположенный в Чуйской области, и осмотрел его производственные цеха. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Заместитель генерального директора завода Табышбек Орозалиев провёл для Байсалова и министра здравоохранения КР Гулнары Баатыровой экскурсию и показал им производственные цеха, аккредитованную по международным стандартам лабораторию, новый строящийся завод и склад лекарственных препаратов.

Сначала заместитель председателя кабинета министров КР осмотрел цех по производству генерических препаратов в форме таблеток и капсул. Байсалову продемонстрировали, как проходит приготовление таблеток, капсул, порошков. Завод производит более 83 наименований генерических нестерильных лекарственных препаратов: таблетки, капсулы, порошки и растворы для внутреннего употребления. Цеха оборудованы дорогостоящими производственным оборудованием и системой HVAC (системы отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха). Затем делегации показали современную лабораторию контроля качества лекарственных препаратов, аккредитованную в соответствии требованиями международного стандарта ISO 17025, и ознакомились со строительством нового производственного комплекса по производству стерильных лекарственных средств: парентеральных растворов большого объема, глазных капель.

Заместитель председателя кабинета министров одобрил планы ОсОО "Биовит" по увеличению объема производства и расширению ассортимента лекарственных средств. Как сообщил заместитель генерального директора завода, доля лекарственных средств в ассортименте выпускаемой продукции "Биовит" постоянно увеличивается за счет выпуска генерических лекарственных препаратов в соответствии с потребностью рынка. За более 20 лет производственной деятельности ОсОО "Биовит" не только расширил ассортимент выпускаемой продукции, но и освоил другие рынки сбыта – Россия, Украина, Германия, Чехия являются импортерами продукции. Ассортимент выпускаемых лекарственных препаратов расширяется, в то же время внутреннему рынку лекарств предлагаются более низкие цены, чем импортируемые аналоги при надлежащем обеспечении качества препаратов.

Эдиль Байсалов отметил, что увеличение производства позволит закрыть потребности Кыргызстана в качественных и недорогих лекарственных препаратах и страна не будет зависеть от поставок из-за рубежа. "Перед нами стоит задача развития фармацевтической индустрии в Кыргызстане, и поэтому важно поддерживать отечественных производителей", - сказал он".